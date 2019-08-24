Rota Vikingler

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Fenerbahçe'nin transferin son döneminde yaptığı atakta rota Fransa'dan Norveç'e döndü.Henriksen'i bonservisiyle, Nordtveit'i ise kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen F.Bahçe çalışmalarını yoğunlaştırdı.Bonservisi Hull City'de olan orta saha oyuncusu Markus Henriksen, 1992 doğumlu ve Norveç Milli Takımı forması da giyiyor.27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Hull City ile 39 İngiltere Championship maçına on birde çıktı, 2 gol atıp 2 asist yaptı.Havard Nordtveit ise 2017 yaz transfer sezonunda geçtiği Hoffenheim'da aradığını bulamadı.Oyuncunun kulübü, satın alma opsiyonlu kiralamaya sıcak bakıyor. Fenerbahçe, 2 yıllık kiralama için Hoffenheim ile görüşmelerini sürdürüyor.olan F.Bahçe, teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde ligde ilk kez 6 maç üst üste kazanmak için sahaya çıkacak. Kanarya, Yanal yönetiminde şampiyon olduğu 2013-14 sezonunda en fazla üst üste ligde 5 maçta galip gelmişti. Yanal'la geride kalan sezonun son 4 haftasını galip bitiren, bu sezona da 3 puanla başlayan F.Bahçe, Başakşehir'i yenmesi durumunda Süper Lig'deki son 6 karşılaşmasını da kazanmış olacak.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir maçı öncesinde planını belirledi. Sakatlanan Moses'ın yerine Deniz Türüç'ü 11'e alacak olan tecrübeli teknik adam, sağ bek İsla'nın yokluğunda Ozan Tufan'a görev verecek. Yanal, Tolga Ciğerci'yi ise orta sahada oynatacak. Başakşehir karşılaşmasında orta alanda Emre Belözoğlu'nun yeni partneri 27 yaşındaki Tolga Ciğerci olacak.