CANLI| Trabzonspor - Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Saat 19:15'de başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR
STAT: Medical Park
SAAT: 19:15
HAKEM: Koray Gençerler
YAYIN: beIN SPORTS 1
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Özer Özdemir, Mina, Hadebe, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Donald, Bifouma, Guilherme, Fofana, Jahovic