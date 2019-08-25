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CANLI| Trabzonspor -

'in 2. haftasında Trabzonspor sahasında 'u konuk ediyor. Saat 19:15'de başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Giriş Tarihi: 25.8.2019 18:21 Güncelleme Tarihi: 25.8.2019 18:27
CANLI| Trabzonspor - Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Saat 19:15'de başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR

STAT: Medical Park
SAAT: 19:15
HAKEM: Koray Gençerler
YAYIN: beIN SPORTS 1

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Özer Özdemir, Mina, Hadebe, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Donald, Bifouma, Guilherme, Fofana, Jahovic

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CANLI| Trabzonspor - Yeni Malatyaspor
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