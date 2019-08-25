Transfer dönemi bitsin!

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'ın Terra Pizza'yla yaptığı sponsorluk anlaşmasında başkan Mustafa Cengiz sert açıklamalar yaptı. Yeni sponsora gelen tepkiler için başkan Cengiz,dedi.TÖRENDE "Terra Pizza, Falcao'yu getirir mi?" sorusu yöneltilen Cengiz,Yeri gelmişken NEF'e ve Erden Timur Bey'e teşekkür ediyorum. Hem sponsorlukları için hem Emre Akbaba transferinde yardımları için. Artık yeni gözdemiz Terra Pizza, onlarla dünyanın tepesine doğru yürürüz inşallah. Anlatabildim mi?" yanıtını verdi.Başkan Cengiz toplantı sonrası da, "Transfer dönemi artık bitsin. Her sorunuza yanıt vereceğim. Ben de doldum. Hep ayaküstü bir şeyler diyorum.dedi.GALATASARAY ile Terra Pizza arasında forma sponsorluk anlaşması imzalandı. 2019-2020 futbol sezonundan itibaren Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda geçerli olmak üzere (Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları hariç) 1+1 futbol sezonu için anlaşma yapıldı. Buna göre sarı-kırmızılılar, 2019-2020 futbol sezonu için 18 milyon TL+KDV, 2020-2021 futbol sezonu için 20 milyon TL olmak üzere toplam 38 milyon TL+KDV gelir elde edecek.GEÇEN sezon Başakşehir maçında ceza alan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3 maçlık cezasını tamamladı ve bugün Konya karşısında kulübedeki yerini alacak. 5 Ağustos'ta belinden operasyon geçiren tecrübeli çalıştırıcı, doktorların, 'Dinlen' uyarısına rağmen bugün sahada olacak.ROMA'DAN transfer edilen Steven Nzonzi, siftah yapıyor. İyi bir yaz kampı geçiren ve idmanlarda hazır görünenSakatlığını atlatan ve takımla çalışan Feghouli de Konya'ya karşı oynayacak. Denizli deplasmanında kırmızı kart gören Marcao'nun yokluğunda stoperde Donk görev yapacak. Belindeki ağrılar yüzünden dinlendirilen Belhanda'nın bu hafta riske edilmesi beklenmiyor.G.Saray'ın satmaya çalıştığı Diagne saçlarını sarı-kırmızıya boyatarak ayrılmaya hiç niyeti olmadığını ortaya koydu.