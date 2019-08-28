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haberleri: Herkes Falcao transferi beklerken! ...

'da için sürpriz bir isim gündeme geldi. Herkes transferine odaklanmışken Kolombiya'dan başka bir isimle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Nagatomo ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanacağına dair haberler gündemde yer alırken, bu transferin gerçekleşmesi durumunda Japon yıldızın alternatifi olarak sarı kırmızılı takımın listesinde olan de belirlendi. İşte bu transfer haberine dair detaylar...

Giriş Tarihi: 28.8.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 09:32
Galatasaray transfer haberleri: Herkes Falcao transferi beklerken! Johan Mojica...

ile prensip anlaşmasına varan , Kolombiyalı golcünün milli takımdan arkadaşını da kadrosunu katmak için düğmeye bastı.

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Galatasaray transfer haberleri: Herkes Falcao transferi beklerken! Johan Mojica...
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