Galatasaray transfer haberleri: Herkes Falcao transferi beklerken! Johan Mojica...

Galatasaray'da transfer için sürpriz bir isim gündeme geldi. Herkes Radamel Falcao transferine odaklanmışken Kolombiya'dan başka bir isimle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Nagatomo ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanacağına dair haberler gündemde yer alırken, bu transferin gerçekleşmesi durumunda Japon yıldızın alternatifi olarak sarı kırmızılı takımın listesinde olan de belirlendi. İşte bu transfer haberine dair detaylar...
Giriş Tarihi: 28.8.2019 09:23Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 09:32
Radamel Falcao ile prensip anlaşmasına varan Galatasaray, Kolombiyalı golcünün milli takımdan arkadaşını da kadrosunu katmak için düğmeye bastı.