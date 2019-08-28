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'ya sürpriz talip:

, ’in yaptığı teklifi az buldu. Portekizli yıldız, eski kulübü Porto ile pazarlık masasına oturmak için ülkesine gitti.

Giriş Tarihi: 28.8.2019
Ricardo Quaresma'ya sürpriz talip: Medipol Başakşehir

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve kendisine kulüp bulması istenilen Quaresma için Medipol Başakşehir'in yaptığı teklif ortaya çıktı. Turuncu-lacivertli kulübün, bonservisine para ödememek kaydıyla Portekizli yıldıza 1 milyon Euro garanti ücret önerdiği öğrenildi. Siyahbeyazlılarda sezon 2017-18 ve 2018-19'de sezon başına 2.1 milyon Euro artı maç başına 4 bin Euro alan yıldız futbolcu teklifi yetersiz buldu. Quaresma bu gelişmenin ardından transfer görüşmesi yapmak için ülkesi Portekiz'e gitti. Eski kulübü Porto ile masaya oturacak olan 35 yaşındaki futbolcu, mavi beyazlılarla anlaşma zemini arayacak.

N'Koudou korkuttu

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıkların dün yaptığı çift idmanla sürdürdü. Siyah-beyazlıların yeni transferi Georges-Kevin N'Koudou, sabah antrenmanında ayağına aldığı darbe sonrası yerde kaldı. Oyuncu tedbir amaçlı çalışmayı bırakırken, ayağına buz tedavisi uygulandı. Önceki gün ayak başparmağından sakatlanan Caner Erkin'in ise tedavisine başlandı.

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Ricardo Quaresma'ya sürpriz talip: Medipol Başakşehir
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