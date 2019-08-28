Şampiyonlar Ligi 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray kaçıncı torbada? İşte muhtemel rakipler

Şampiyonlar Ligi kura çekimi için heyecan sürüyor. Kulüpler bazında Avrupa'nın en yüksek derecede organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monaco'da çekilecek kuranın ardından belli olacak. Galatasaray'ın da dördüncü torbada yer aldığı süreçte, temsilcimizin muhtemel rakipleri arasında zorlu ekipler bulunuyor. Bu akşam oynanacak Play-Off karşılaşmalarının ardından ise gruplar netleşecek. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından 2019-2020 Şampiyonlar Ligi kura çekimi hakkında bilgi sahibi olabilir, temsilcimiz Galatasaray'ın torbalardaki muhtemel rakiplerini görüntüleyebilirsiniz.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARINDA MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

1. TORBA

Barcelona - 138.000

Bayern Münih - 128.000

Juventus - 124.000

Manchester City - 106.000

Paris Saint-Germain - 103.000

Liverpool - 91.000

Chelsea - 87.000

Zenit St. Petersburg - 72.000

2. TORBA

Real Madrid - 146.000

Atletico Madrid - 127.000

Borussia Dortmund - 85.000

Napoli - 80.000

Shakhtar Donetsk - 80.000

Tottenham Hotspur - 78.000

Ajax - 70.500 *

Benfica - 68.000

3. TORBA

Lyon - 61.500

Bayer Leverkusen - 61.000

Salzburg - 54.500

Olympiakos - 44.000

Club Brugge - 39.500 *

Valencia - 37.000

Inter - 31.000

Dinamo Zagreb - 29.500 *

4. TORBA

Lokomotiv Moskova - 28.500

Genk - 25.000

GALATASARAY - 22.500

RB Leipzig - 22.000

Slavia Prag - 21.500 *

Kızılyıldız - 16.750

Atalanta - 14.945

Lille - 11.699

Şampiyonlar Ligi'nde bütün torbalar bu akşam Ajax - Apoel Nicosia (İlk maç 0-0),Club Brugge-LASK Linz (İlk maç 1-0) ve Slavia Prag-CFR Cluj (İlk maç 1-0) maçlarının ardından netleşecek.

Ajax - 70.500 (Tur atlarsa 2. torbaya girecek)

APOEL Nicosia - 25.500 (Tur atlarsa 4. torbaya girecek)

Club Brugge - 39.500 (Tur atlarsa 3. torbaya girecek)

LASK Linz - 6.250 (Tur atlarsa 4. torbaya girecek)

Slavia Prag - 21.500 (Tur atlarsa 4. torbaya girecek)

CFR Cluj - 3.500 (Tur atlarsa 4. torbaya girecek)

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2020 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Devler Ligi kura heyecanı, sarı kırmızılı ekibe gönül vermiş taraftarlar tarafında da yoğun bir şekilde paylaşılıyor. Tam bu noktada, 'Şampiyonlar Ligi grupları kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?' sorusunun cevabı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monaco'da 29 Ağustos 2019 Perşembe günü TSİ ile 19.00'da çekilecek kuranın ardından belli olacak. Kura çekimi beIN Sports 1'den naklen canlı yayınlanacak.

Kura çekimi anlık olarak sabah.com.tr'den de takip edebilirsiniz.