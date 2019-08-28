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2020 ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? kaçıncı torbada? İşte muhtemel rakipler

için heyecan dorukta! Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu için kura çekiminin ardından gruplar belli olacak. Şampiyonlar Ligi torbalarında temsilcimiz da yer alırken muhtemel rakipleri arasında oldukça kuvvetli ekipler bulunuyor. Tam bu noktada ise, sarı kırmızılı ekibe gönül vermiş taraftarlar '2020 Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından Şampiyonlar Ligi kura çekimi hakkında bilgi sahibi olabilir, Galatasaray'ın torbalardaki muhtemel rakipleri ve Devler Grubu gruplarını görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.8.2019 17:49
Şampiyonlar Ligi 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray kaçıncı torbada? İşte muhtemel rakipler

Şampiyonlar Ligi kura çekimi için heyecan sürüyor. Kulüpler bazında Avrupa'nın en yüksek derecede organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monaco'da çekilecek kuranın ardından belli olacak. Galatasaray'ın da dördüncü torbada yer aldığı süreçte, temsilcimizin muhtemel rakipleri arasında zorlu ekipler bulunuyor. Bu akşam oynanacak Play-Off karşılaşmalarının ardından ise gruplar netleşecek. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından 2019-2020 Şampiyonlar Ligi kura çekimi hakkında bilgi sahibi olabilir, temsilcimiz Galatasaray'ın torbalardaki muhtemel rakiplerini görüntüleyebilirsiniz.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARINDA MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

1. TORBA

Barcelona - 138.000
Bayern Münih - 128.000
Juventus - 124.000
Manchester City - 106.000
Paris Saint-Germain - 103.000
Liverpool - 91.000
Chelsea - 87.000
Zenit St. Petersburg - 72.000

2. TORBA

Real Madrid - 146.000
Atletico Madrid - 127.000
Borussia Dortmund - 85.000
Napoli - 80.000
Shakhtar Donetsk - 80.000
Tottenham Hotspur - 78.000
Ajax - 70.500 *
Benfica - 68.000

3. TORBA

Lyon - 61.500
Bayer Leverkusen - 61.000
Salzburg - 54.500
Olympiakos - 44.000
Club Brugge - 39.500 *
Valencia - 37.000
Inter - 31.000
Dinamo Zagreb - 29.500 *

4. TORBA

Lokomotiv Moskova - 28.500
Genk - 25.000
GALATASARAY - 22.500
RB Leipzig - 22.000
Slavia Prag - 21.500 *
Kızılyıldız - 16.750
Atalanta - 14.945
Lille - 11.699

Şampiyonlar Ligi'nde bütün torbalar bu akşam Ajax - Apoel Nicosia (İlk maç 0-0),Club Brugge-LASK Linz (İlk maç 1-0) ve Slavia Prag-CFR Cluj (İlk maç 1-0) maçlarının ardından netleşecek.

  • Ajax - 70.500 (Tur atlarsa 2. torbaya girecek)
  • APOEL Nicosia - 25.500 (Tur atlarsa 4. torbaya girecek)
  • Club Brugge - 39.500 (Tur atlarsa 3. torbaya girecek)
  • LASK Linz - 6.250 (Tur atlarsa 4. torbaya girecek)
  • Slavia Prag - 21.500 (Tur atlarsa 4. torbaya girecek)
  • CFR Cluj - 3.500 (Tur atlarsa 4. torbaya girecek)

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2020 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Devler Ligi kura heyecanı, sarı kırmızılı ekibe gönül vermiş taraftarlar tarafında da yoğun bir şekilde paylaşılıyor. Tam bu noktada, 'Şampiyonlar Ligi grupları kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?' sorusunun cevabı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monaco'da 29 Ağustos 2019 Perşembe günü TSİ ile 19.00'da çekilecek kuranın ardından belli olacak. Kura çekimi beIN Sports 1'den naklen canlı yayınlanacak.

Kura çekimi anlık olarak sabah.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

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