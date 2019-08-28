Şampiyonlar Ligi 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray kaçıncı torbada? İşte muhtemel rakipler

Şampiyonlar Ligi kura çekimi için heyecan sürüyor. Kulüpler bazında Avrupa'nın en yüksek derecede organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monaco'da çekilecek kuranın ardından belli olacak. Galatasaray'ın da dördüncü torbada yer aldığı süreçte, temsilcimizin muhtemel rakipleri arasında zorlu ekipler bulunuyor. Bu akşam oynanacak Play-Off karşılaşmalarının ardından ise gruplar netleşecek. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından 2019-2020 Şampiyonlar Ligi kura çekimi hakkında bilgi sahibi olabilir, temsilcimiz Galatasaray'ın torbalardaki muhtemel rakiplerini görüntüleyebilirsiniz.
1. TORBA
Barcelona - 138.000
Bayern Münih - 128.000
Juventus - 124.000
Manchester City - 106.000
Paris Saint-Germain - 103.000
Liverpool - 91.000
Chelsea - 87.000
Zenit St. Petersburg - 72.000
2. TORBA
Real Madrid - 146.000
Atletico Madrid - 127.000
Borussia Dortmund - 85.000
Napoli - 80.000
Shakhtar Donetsk - 80.000
Tottenham Hotspur - 78.000
Ajax - 70.500 *
Benfica - 68.000
3. TORBA
Lyon - 61.500
Bayer Leverkusen - 61.000
Salzburg - 54.500
Olympiakos - 44.000
Club Brugge - 39.500 *
Valencia - 37.000
Inter - 31.000
Dinamo Zagreb - 29.500 *
4. TORBA
Lokomotiv Moskova - 28.500
Genk - 25.000
GALATASARAY - 22.500
RB Leipzig - 22.000
Slavia Prag - 21.500 *
Kızılyıldız - 16.750
Atalanta - 14.945
Lille - 11.699
Şampiyonlar Ligi'nde bütün torbalar bu akşam Ajax - Apoel Nicosia (İlk maç 0-0),Club Brugge-LASK Linz (İlk maç 1-0) ve Slavia Prag-CFR Cluj (İlk maç 1-0) maçlarının ardından netleşecek.
Devler Ligi kura heyecanı, sarı kırmızılı ekibe gönül vermiş taraftarlar tarafında da yoğun bir şekilde paylaşılıyor. Tam bu noktada, 'Şampiyonlar Ligi grupları kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?' sorusunun cevabı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monaco'da 29 Ağustos 2019 Perşembe günü TSİ ile 19.00'da çekilecek kuranın ardından belli olacak. Kura çekimi beIN Sports 1'den naklen canlı yayınlanacak.
Kura çekimi anlık olarak sabah.com.tr'den de takip edebilirsiniz.