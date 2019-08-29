Son dakika: Beşiktaş'tan Mehmet Ekici açıklaması

Fenerbahçe'den ayrılacağı ve Beşiktaş'la görüştüğü yönünde haberler çıkan Mehmet Ekici hakkında siyah beyazlı kulüpten bir son dakika açıklaması geldi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Mehmet Ekici ile görüşme yapılmadığı dile getirildi.

İşte Beşiktaş'ın o açıklaması:

"Bazı medya organları tarafından; Kulübümüzün Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu Mehmet Ekici ile ilgilendiği ve Başkanımız Fikret Orman ile Futbol Direktörümüz Ali Naibi'nin Mehmet Ekici ile görüştüğü şeklinde yayınlanan haberler, tamamıyla gerçek dışıdır.

Başkanımız Fikret Orman ile Futbol Direktörümüz Ali Naibi, söz konusu futbolcu için herhangi bir transfer görüşmesinde bulunmamıştır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK"

İŞTE O HABER: