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Son dakika: 'tan açıklaması

'tan ile ilgili çıkan haberlerine dair bir son dakika açıklaması geldi. Beşiktaş, 'den ayrılacağı ve Beşiktaş'la görüştüğü iddia edilen Mehmet Ekici hakkındaki bu haberleri yalanladı.

Giriş Tarihi: 29.8.2019 13:55 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 14:03
Son dakika: Beşiktaş'tan Mehmet Ekici açıklaması

Fenerbahçe'den ayrılacağı ve Beşiktaş'la görüştüğü yönünde haberler çıkan Mehmet Ekici hakkında siyah beyazlı kulüpten bir son dakika açıklaması geldi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Mehmet Ekici ile görüşme yapılmadığı dile getirildi.

İşte Beşiktaş'ın o açıklaması:

"Bazı medya organları tarafından; Kulübümüzün Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu Mehmet Ekici ile ilgilendiği ve Başkanımız Fikret Orman ile Futbol Direktörümüz Ali Naibi'nin Mehmet Ekici ile görüştüğü şeklinde yayınlanan haberler, tamamıyla gerçek dışıdır.

Başkanımız Fikret Orman ile Futbol Direktörümüz Ali Naibi, söz konusu futbolcu için herhangi bir transfer görüşmesinde bulunmamıştır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK"

İŞTE O HABER:

Fenerbahçeli Mehmet Ekici Beşiktaş'a transfer oluyor!

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Son dakika: Beşiktaş'tan Mehmet Ekici açıklaması
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