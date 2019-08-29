CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monaco'da TSİ 19.00'da çekilecek kuraların ardından belli olacak. Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak.
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Gruplar
A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid
B Grubu: Bayern Münih, Tottenham
C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk
D Grubu: Juventus, Atletico Madrid
E Grubu: Liverpool, Napoli
F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter
G Grubu: Zenit, Benfica
H Grubu: Chelsea, Ajax
Turnuvada play-off rövanş karşılaşmalarının ardından son şeklini alan torbalarda bulunan takımlar şöyle:
1. torba: Liverpool, Chelsea, Manchester City (İngiltere), Barcelona (İspanya), Juventus (İtalya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya)
2. torba: Real Madrid, Atletico Madrid (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Napoli (İtalya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Tottenham Hotspur (İngiltere), Ajax (Hollanda), Benfica (Portekiz)
3. torba: Olympique Lyon (Fransa), Bayer Leverkusen (Almanya), Salzburg (Avusturya), Olympiakos (Yunanistan), Club Brugge (Belçika), Valencia (İspanya), Inter (İtalya), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
4. torba: Galatasaray (Türkiye), Lokomotiv Moskova (Rusya), Genk (Belçika), Leipzig (Almanya), Slavia Prag (Çekya), Kızılyıldız (Sırbistan), Atalanta (İtalya), Lille (Fransa)
Sezon takvimi:
17/18 Eylül: Grup aşaması ilk maçlar
1/2 Ekim: Grup aşaması 2. maçlar
22/23 Ekim: Grup aşaması 3. maçlar
5/6 Kasım: Grup aşaması 4. maçlar
26/27 Kasım: Grup aşaması 5. maçlar
10/11 Aralık: Grup aşaması 6. maçlar
16 Aralık: İkinci tur kura çekimi
18/19/25/26 Şubat: Son 16 turu ilk maçlar
10/11/17/18 Mart: Son 16 turu rövanş maçları
20 Mart: Çeyrek final & yarı final kura çekimi
7/8 Nisan: Çeyrek final turu ilk maçlar
14/15 Nisan: Çeyrek final turu rövanş maçları
28/29 Nisan: Yarı final turu ilk maçlar
5/6 Mayıs: Yarı final turu rövanş maçları
30 Mayıs Cumartesi: Final, Atatürk Olimpiyat Stadyumu