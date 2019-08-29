CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monaco'da TSİ 19.00'da çekilecek kuraların ardından belli olacak. Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak.

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Gruplar

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham

C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid

E Grubu: Liverpool, Napoli

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter

G Grubu: Zenit, Benfica

H Grubu: Chelsea, Ajax

Turnuvada play-off rövanş karşılaşmalarının ardından son şeklini alan torbalarda bulunan takımlar şöyle:

1. torba: Liverpool, Chelsea, Manchester City (İngiltere), Barcelona (İspanya), Juventus (İtalya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya)

2. torba: Real Madrid, Atletico Madrid (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Napoli (İtalya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Tottenham Hotspur (İngiltere), Ajax (Hollanda), Benfica (Portekiz)

3. torba: Olympique Lyon (Fransa), Bayer Leverkusen (Almanya), Salzburg (Avusturya), Olympiakos (Yunanistan), Club Brugge (Belçika), Valencia (İspanya), Inter (İtalya), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

4. torba: Galatasaray (Türkiye), Lokomotiv Moskova (Rusya), Genk (Belçika), Leipzig (Almanya), Slavia Prag (Çekya), Kızılyıldız (Sırbistan), Atalanta (İtalya), Lille (Fransa)

Sezon takvimi:

17/18 Eylül: Grup aşaması ilk maçlar

1/2 Ekim: Grup aşaması 2. maçlar

22/23 Ekim: Grup aşaması 3. maçlar

5/6 Kasım: Grup aşaması 4. maçlar

26/27 Kasım: Grup aşaması 5. maçlar

10/11 Aralık: Grup aşaması 6. maçlar

16 Aralık: İkinci tur kura çekimi

18/19/25/26 Şubat: Son 16 turu ilk maçlar

10/11/17/18 Mart: Son 16 turu rövanş maçları

20 Mart: Çeyrek final & yarı final kura çekimi

7/8 Nisan: Çeyrek final turu ilk maçlar

14/15 Nisan: Çeyrek final turu rövanş maçları

28/29 Nisan: Yarı final turu ilk maçlar

5/6 Mayıs: Yarı final turu rövanş maçları

30 Mayıs Cumartesi: Final, Atatürk Olimpiyat Stadyumu