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CANLI | : 'ın rakipleri belli oluyor

'nde 2019-2020 sezonu grup kura çekimi Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da yapılıyor. TSİ 19.00'da başlayan kura çekiminde temsilcimiz , 4. torbada yer alıyor. İlk torbada UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi'nin son şampiyonları ile UEFA sıralamasında ilk 6'da bulunan ülke liglerinin şampiyonları yer alıyor. Diğer torbalar ise kulüplerin UEFA sıralaması esas alınarak belirleniyor. Galatasaray'ın Avrupa'daki rakiplerinin belli olacağı kura çekimini sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.8.2019 19:00 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 19:44
CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monaco'da TSİ 19.00'da çekilecek kuraların ardından belli olacak. Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak.

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Gruplar

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham

C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid

E Grubu: Liverpool, Napoli

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter

G Grubu: Zenit, Benfica

H Grubu: Chelsea, Ajax

Turnuvada play-off rövanş karşılaşmalarının ardından son şeklini alan torbalarda bulunan takımlar şöyle:

1. torba: Liverpool, Chelsea, Manchester City (İngiltere), Barcelona (İspanya), Juventus (İtalya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya)

2. torba: Real Madrid, Atletico Madrid (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Napoli (İtalya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Tottenham Hotspur (İngiltere), Ajax (Hollanda), Benfica (Portekiz)

3. torba: Olympique Lyon (Fransa), Bayer Leverkusen (Almanya), Salzburg (Avusturya), Olympiakos (Yunanistan), Club Brugge (Belçika), Valencia (İspanya), Inter (İtalya), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

4. torba: Galatasaray (Türkiye), Lokomotiv Moskova (Rusya), Genk (Belçika), Leipzig (Almanya), Slavia Prag (Çekya), Kızılyıldız (Sırbistan), Atalanta (İtalya), Lille (Fransa)

Sezon takvimi:

17/18 Eylül: Grup aşaması ilk maçlar
1/2 Ekim: Grup aşaması 2. maçlar
22/23 Ekim: Grup aşaması 3. maçlar
5/6 Kasım: Grup aşaması 4. maçlar
26/27 Kasım: Grup aşaması 5. maçlar
10/11 Aralık: Grup aşaması 6. maçlar

16 Aralık: İkinci tur kura çekimi

18/19/25/26 Şubat: Son 16 turu ilk maçlar
10/11/17/18 Mart: Son 16 turu rövanş maçları

20 Mart: Çeyrek final & yarı final kura çekimi

7/8 Nisan: Çeyrek final turu ilk maçlar
14/15 Nisan: Çeyrek final turu rövanş maçları

28/29 Nisan: Yarı final turu ilk maçlar
5/6 Mayıs: Yarı final turu rövanş maçları

30 Mayıs Cumartesi: Final, Atatürk Olimpiyat Stadyumu

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CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
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