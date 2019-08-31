Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un rakiplerini tanıyalım

BEŞİKTAŞ

Braga: Ricardo Sa Pinto yönetiminde mücadele veren Portekiz ekibi, sezon öncesi kadrosunu toplamda 7.6 milyon Euro ödediği 7 futbolcuyla güçlendirdi. Pedro Neto, Loum, Sousa, Jardao, Bakic gibi isimleri gönderen Braga kadrosunda 2 adet milli futbolcu bulunduruyor. Daha önce iki kez lig kupası kazanan Portekiz ekibi, maçlarını 30 bin 286 kişilik Municipal Stadyumu'nda oynuyor.

Wolverhampton: Raul Jimenez'e 38 milyon Euro ödeyen Nuno Espirito yönetmindeki İngiliz takımı, toplamda 97 milyon Euro'yu transferler için harcadı. Hissedarları arasında ünlü menajer Jorge Mendes'in de olduğu Wolverhampton'ın kadrosunda Ruben Neves, Diogo Jota, Rui Patricio gibi önemli isimler bulunuyor. İngiliz ekibi 32 bin kapasiteli Molineux stadyumunda maçlarına çıkıyor.

Bratislava: Slovakya ekibi, tarihinde 9 kez lig şampiyonluğunu elde etti. Maçlarını 22 bin 500 kapasiteli Tehelne Pole Stadyumu'nda oynayan Bratislava, şu ana kadar transfere 100 bin Euro harcadı ve üç ismi kadrosuna kattı. Takımın dikkat çekenleri Rafael Ratao (3 gol), Nono (2 gol, 1 asist).

M. BAŞAKŞEHİR

Roma: Paulo Fonseca yönetiminde Seria A'ya başlayan Roma transfer döneminin hızlı takımlarından biriydi. Transfere 101 milyon Euro harcayan ve sol bek Spinazzola'ya 29.5 milyon Euro, kaleci Pau Lopez'e 23.5 milyon Euro harcayan Roma, orta saha oyuncuları Diawara ve Cristiante'ye de 21'er milyon Euro ödedi. Roma'nın en formda oyuncuları ise Cengiz Ünder, Dzeko ve Kolarov.

M.Gladbach: Tarihinde beş kez Bundesliga şampiyonluğu olan ve kadrosunda çeşitli milli takımlarda oynayan 10 futbolcu bulunduran Alman ekibi Marco Rose yönetminde çıktığı ilk 2 maçtan 4 puan topladı. Transfere 39.5 milyon Euro harcayan ve en yüksek parayı 12.5 milyon Euro ile sağ bek Lainer'e veren M'Gladbach'ın en dikkat çeken ismi olarak golcüsü Plea öne çıkıyor.

Wolfsberger: Avusturya liginde çıktığı 5 maçta 9 puan toplayan ve 3. sırada yer alan Wolfsberger'de öne çıkan isimler Shon Wesisman (7 gol, 1 asist), Niangbo (4 gol, 4 asist) ve Liendl (1 gol, 6 asist) oldu. Wolfsberger, maçlarını 7 bin 300 kişi kapasiteli Lavanttal Stadyumu'nda oynuyor.

TRABZONSPOR

Basel: İsviçre lig şampiyonluğu kupasını 20, lig kupasını ise 13 kez havaya kaldıran Basel transfere şu ana kadar 1 milyon Euro harcadı ve kadrosuna 2 isim kattı. Marcel Koller'in çalıştırdığı İsviçre ekibinde, Ademi, Okafor ve Stocker öne çıkan isimler. Toplam kadro değeri 51 milyon Euro olan Basel'in iç saha maçlarını oynadığı St. Jakop Park Stadyumu 38 bin 512 kişi kapasiteli.

Krasnodar: Rus liginde 7 maçta 14 puan toplayan ve ülkenin en formda ekibi durumunda bulunan Krasnodar, transfer döneminde kasasından 26.4 milyon Euro çıkardı. Murad Musaev'in çalıştırdığı Rus ekibinin kadrosunda 13 milli futbolcu bulunuyor. Takımın öne çıkan isimleri Remy Cabella, Tonny Vilhena ve Marcus Berg.

Getafe: Transfer döneminde 9 milyon Euro harcayan ve iki santrafor Gallego ve Jack Harper ile on numara Fayçal Fajr'i alan İspanyol ekibi 2016- 2017 sezonundan bu tarafa teknik direktör Pepe Bordalas yönetiminde.. Maçlarına 16 bin 800 kişi kapasiteli Coliseum Alfonso Perez stadyumunda çıkan takımın en dikkat çeken ismi golcü oyuncu Saime Mata.