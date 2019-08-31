Stefano Okaka ve Vincent Aboubakar Beşiktaş’a evet dedi

BUGÜN NELER OLDU

Orta sahadaki eksiğini Elneny ile gideren Beşiktaş, gözünü forvet transferine çevirdi. Transferin biteceği 2 Eylül'e kadar temaslarını sürdürecek olan Beşiktaş yönetimi, düşük maliyetli bir oyuncuyu kadroya katmanın hesaplarını yapıyor. Ekonomik olarak elinde fazla koz bulunmayan Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, transfer komitesinetalimatı verdi.Kartal bu doğrultuda Watford'dan 30 yaşındaki Stefano Okaka ve eski futbolcusu 27 yaşındaki Vincent Aboubakar ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağladı. İki futbolcu da Beşiktaş'tan imza için haber beklerken son kararı başkan Orman'ın vereceği ifade edildi.Beşiktaş, Arsenal'den kiraladığı Elneny için İngiliz kulübüne ücret ödemeyecek. Satın alma opsiyonu 18 milyon Euro olan futbolcunun alacağı yıllık ücret ise 1.8 milyon Euro...