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Son dakika haber: 'da flaş gelişmesi! O kulübün başkanı devrede...

Süper Lig'in son şampiyonu 'da takımdan gönderilmesi uzun zamandır gündem de olan Mbaye 'ye ilişkin son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp yaz transfer sezonunun sonuna geldiğimiz şu günlerde takımda düşünmediği oyuncuları göndermek ve hedefinde bulunan yeni oyuncuları da kadroya katmak için yoğun mesai harcıyor. İşte son dakika Diagne gelişmesine ilişkin tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 1.9.2019 08:42 Güncelleme Tarihi: 1.9.2019 08:42
Son dakika haber: Galatasaray'da flaş Diagne gelişmesi! O kulübün başkanı devrede...

Süper Lig'in 2019-2020 sezonuna beklediği gibi giriş yapamayan 'da takımdan gönderilip gönderilmeyeceği uzun zamandır tartışılan Mbaye ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dün Kayserispor'la oynanan ligin 3. hafta karşılaşmasında galip gelen taraf olarak hanesine 3 puan yazdıran sarı-kırmızılı takımda Monaco takımının yıldızı Radamel Falcao transferi için ise halen yoğun mesai devam ediyor. İşte son dakika Galatasaray transfer hareketliliğine ilişkin detaylar...

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Son dakika haber: Galatasaray'da flaş Diagne gelişmesi! O kulübün başkanı devrede...
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