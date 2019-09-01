Son dakika haber: Galatasaray'da flaş Diagne gelişmesi! O kulübün başkanı devrede...

Süper Lig'in 2019-2020 sezonuna beklediği gibi giriş yapamayan Galatasaray'da takımdan gönderilip gönderilmeyeceği uzun zamandır tartışılan Mbaye Diagne ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dün Kayserispor'la oynanan ligin 3. hafta karşılaşmasında galip gelen taraf olarak hanesine 3 puan yazdıran sarı-kırmızılı takımda Monaco takımının yıldızı Radamel Falcao transferi için ise halen yoğun mesai devam ediyor. İşte son dakika Galatasaray transfer hareketliliğine ilişkin detaylar...