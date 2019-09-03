Trabzonspor, Andusic'i Balıkesirspor'a kiraladı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nemanja Andusic, 2019-20 futbol sezonu sonuna kadar Balıkesirspor Kulübüne kiralanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcumuzun 2019-20 futbol sezonundaki tüm hak edişleri, Balıkesirspor Kulübü tarafından karşılanacaktır." ifadesine yer verildi.

Andusic, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi eleme turları ve Süper Lig'de oynadığı 7 karşılaşmada süre alamamıştı.

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