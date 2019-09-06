Falcao’ya ödenecek para dengeleri bozdu

Falcao'nun gelişi Galatasaray'da 'Kelebek etkisi' yarattı. Kolombiyalı golcünün alacağı para takımdaki diğer oyuncuları harekete geçirdi. 3 milyon 850 bin Euro maaşla Radamel Falcao'dan sonra takımda en yüksek ücreti alan Feghouli'nin ise yıllık ücretine 500 bin Euro zam istediği öğrenildi. Gomis gibi davranan ve şampiyonluğu getiren performansına bağlı olarak bu talepte bulunan Cezayirlinin sözleşmesinde Körfez ülkeleri için geçerli 4.250 milyon Euro'ya çıkış opsiyonu var. Arabistan'dan ciddi talipleri olan Belhanda ise Mayıs 2021'de bitecek sözleşmesinin şimdiden 1 yıl uzatılmasını istiyor. 32 yaşına kadar kariyerine Cimbom'da devam etmeyi planlayan Faslı 10 numara, 3 milyon 350 bin Euro yıllık ücretinden memnun. Oyuncu aynı mali şartlarda artı 1 yıl sözleşme imzalamaya hazır.



LİNNES KARARI FELAKET!

Galatasaray taraftarı, sözleşmesi askıya alınan Martin Linnes'e sahip çıktı. Sosyal medyada destek mesajları yağan Linnes'e imza töreninde tezahüratlar yapıldı. Linnes devre arasında olmazsa sezon sonunda Galatasaray'a dönecek ve 2021'e kadar geçerli sözleşmesini tamamlayacak. Linnes'in menajeri Jim Solbakken de kararı 'Felaket' olarak yorumladı.

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