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Son dakika haberi: 'den 19.05 açıklaması! ve 'le ilgili olmayıp...

Son dakika haberi... , teknik direktörü 'e verilen 4 maç ve 19 bin TL'lik para cezasına ilişkin kararının 19.05'te yayımlanmasıyla ilgili olarak resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı. Söz konusu kararın sadee Galatasaray ve Fatih Terim'le ilgili olmadığı belirtilen açıklamada, sürecin olağan akışı içinde ilerlediği ve herhangi bir art niyet aranmaması gerektiği vurgulandı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2019 20:58 Güncelleme Tarihi: 6.9.2019 20:59
Son dakika haberi: TFF'den 19.05 açıklaması! Galatasaray ve Fatih Terim'le ilgili olmayıp...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararının paylaşıldığı saate dair bir açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 05.09.2019 tarihli ve 8 sayılı toplantısında alınan kararların kamuoyuna duyurulma saati ile ilgili çeşitli yorumlar yapılmaktadır.

Yapılan teknik inceleme ve araştırmaya göre; söz konusu Kurul kararları Medya İletişim Departmanı'na saat 18.58'de mail olarak iletilmiş, 18.59'da internet sitemiz www.tff.org'da yayınlanmıştır. Duyurunun web sitesinde yayınlandığı bilgisinin sosyal medya ekibine bildirilmesi sonrasında, web sitemizde yayınlanan haberin linki işlemlerin ardından sosyal medya hesabımıza da yüklenerek kamuoyu ile paylaşılmıştır.

'PFDK Kararları' başlığı ile kamuoyuna duyurulan açıklama, kesinlikle ve kesinlikle sadece Galatasaray Kulübü ve Sayın Fatih Terim ile ilgili olmayıp 35 maddeden oluşan ve 35 kulübü kapsayan kararları içermektedir.

Normal akışı içerisinde gerçekleşen bu süreçle ilgili herhangi bir kasıt aranmamalıdır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

TFF'nin açıklamasının sonunda aşağıdaki görsellere yer verildi...

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