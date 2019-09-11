Moldova zaferi sonrası Türkiye kaçıncı sırada? İşte EURO 2020 Elemeleri H Grubu puan durumu tablosu

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımımız bu akşam Moldova ile karşı karşıya geldi. Ay yıldızlılar karşılaşmada üstün bir futbol sergileyerek karşılaşmayı 4-0'lık skorla galip olarak tamamladı. Bu mücadelenin sonra ermesinin ardından birçok kişi EURO 2020 Elemeleri puan durumu bilgilerini merak etmeye başladı. Peki, H grubunda son oynanan maçların ardından Türkiye kaçıncı sırada? İşte puan durumu tablosu...

EURO 2020 ELEMELERİ PUAN DURUMU

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda oynanan son maçların ardından puan durumu da büyük merak konusu oldu.

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?