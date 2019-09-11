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Moldova zaferi sonrası kaçıncı sırada? İşte EURO H Grubu

EURO 'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A bugün oynadığı H grubundaki altıncı maçında karşılşatığı Moldova karşısında muhteşem futboluyla galip geldi. Ay yıldızlı ekibimiz rakibi karşısında 4 gol atarak zaferini ilan etti. Peki bu maçın ardından, Elemeleri H grubunda nasıl şekillendi? İşte güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 11.9.2019 18:31 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 18:31
Moldova zaferi sonrası Türkiye kaçıncı sırada? İşte EURO 2020 Elemeleri H Grubu puan durumu tablosu

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımımız bu akşam Moldova ile karşı karşıya geldi. Ay yıldızlılar karşılaşmada üstün bir futbol sergileyerek karşılaşmayı 4-0'lık skorla galip olarak tamamladı. Bu mücadelenin sonra ermesinin ardından birçok kişi EURO 2020 Elemeleri puan durumu bilgilerini merak etmeye başladı. Peki, H grubunda son oynanan maçların ardından Türkiye kaçıncı sırada? İşte puan durumu tablosu...

EURO 2020 ELEMELERİ PUAN DURUMU

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda oynanan son maçların ardından puan durumu da büyük merak konusu oldu.

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

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Moldova zaferi sonrası Türkiye kaçıncı sırada? İşte EURO 2020 Elemeleri H Grubu puan durumu tablosu
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