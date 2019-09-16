Beşiktaş'ta yeniler sıfır çekti

Yaz transfer döneminde 7 futbolcuyu kadrosuna katan ve şu ana kadar rakip ağlara 6 gol bırakan siyah-beyazlı takımda yeni isimlerin hiçbiri skora katkı sağlayamadı. Beşiktaş'ta tüm yükü eski futbolcular çekerken yeni isimlerin performansı ise şöyle oldu:

Tyler Boyd: Avusturya kampında iyi bir görüntü sergilese de oynadığı hiçbir maçta hücumda takıma katkısı olmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Gazişehir deplasmanında 24 yaşındaki ABD'li oyuncuyu yedek kulübesine çekti.

N'Koudou: 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Tottenham'dan transfer edilen 24 yaşındaki sol kanat, 3 maçta forma giydi. 163 dakika sahada kalan Fransız oyuncu, takımı hücuma taşıma noktasında etkili olsa da ceza sahası çevresinde ve içerisinde aynı başarıyı gösteremedi.

Rebocho: Henüz ilk 11'de forma giyemedi. Avcı'nın "Geleceğe yatırım" dediği sol bek, sadece Ç.Rize maçında 4 dakika görev aldı.

Victor Ruiz: Şu ana kadar yeni transferlerin arasında en öne çıkan isim oldu. Gazişehir maçına kadar iyi bir görüntü sergileyen tecrübeli stoper, Gaziantep'te savunmada aksadı. İkinci golde de top taça çıktıktan sonra geri dönme noktasında oyalanan ve adamını kaçıran Ruiz, kötü bir performans sergiledi.

Elneny: Büyük umutlarla transfer edilen Mısırlı futbolcu, ilk maçında kırmızı kart gördü. Kayode'nin kendisine yaptığı harekete, tekme ile karşılık veren tecrübeli ön libero, Abdullah Avcı'nın da tepkisini çekti.

Diaby: Forvet beklenen dönemde transfer edilen ve kanat olarak değerlendirilen Malili futbolcu, ilk maçında ışık vermedi. Çok fazla top kaybı yapan deneyimli oyuncu, hücumda etkin olamadı ve maçın 67. dakikasında oyundan alındı.

Douglas: Sağ bekte rekabet için alınan Brezilyalı futbolcu tek bir maçta 44 dakika sahada kaldı ve onda da ön libero ve sağ kanat oynadı. İlk 11 için şansı düşük görülüyor.



1 SORU 3 CEVAP

SEZONA ÇOK KÖTÜ BAŞLAYAN BEŞİKTAŞ NASIL TOPARLANIR?



FATİH DOĞAN

Bu şartlarda ileriye gidemez

Beşiktaş'ın sorunu da çözümü de kendi içinde. Siyahla beyaz gibi... Meseleyi sadece "Beşiktaş kadro ve sistem değişimi yaşıyor. Yaşadıkları doğum sancıları" diyerek açıklamak mümkün ama bu kolaycılık ve yanlış olur. Çünkü meseleler bunun çok ötesinde. Özellikle son iki senenin sorunları camianın üzerine çökmüş durumda. Yönetime güvende ciddi oranda erezyon var. Taraftarın önemli bölümü Beşiktaş'ın haklarının korunamadığını ve 2 yıldır G.Saray'a kaptırıldığını düşünüyor. Fikret Orman'ın son dönemdeki durumu bu süreci iyice tetikledi. Taraftar arasında da büyük kriz var. Enerjilerini ortak hedefe değil, birbirlerine harcıyorlar. Bunu tetikleyen iç faktörler yok değil! Beşiktaş, son 2-3 senedir transfer ve ödeme yanlışlarının bedelini ödüyor. Santrfor almamak, kaleciyi yedeklememek, transferleri geç yapmak gibi hataları var ancak bu yılki transferleri genel anlamda olumlu buldum. Beşiktaş'taki bölünmüşlük ve içine düşülen boşluk sadece yönetime değil Abdullah Avcı'ya ve takıma sabrı ve desteği kırılgan hale getirdi. Emekler zayi oluyor. Bariz hakem hataları eklenince camiada kenetlenme değil içe eleştiriye dönüyor. Beşiktaş bu şartlarda ileriye gidemez. Gitse de bu bölünmüşlükle rakiplerini geçemez. Çözüm birlik olmakta, onu gösterecek irade şu anda görünmüyor.



SİNAN VARDAR

Burak bir an önce dönmeli

Beşiktaş'ın şu dakikadan sonra işi gerçekten çok zor. Ligin daha başında 8 puan kaybetti. Şimdi önünde birbirinden zorlu Başakşehir ve Trabzonspor karşılaşmaları var. Kulübü çok zor günler bekliyor maalesef. Gazişehir karşısında Burak Yılmaz hariç tam takım vardı sahada. Ancak Burak'ın eksikliği büyük kayıp. Kulübün mevcut ekonomik durumunda zaten Burak kalitesinde bir golcüyü transfer etmek mümkün değildi. Milli golcünün bir an önce sahalara dönmesi gerekiyor. Güven Yalçın çok eleştirildi. Ben daha önceki yazılarımda da belirttim, Güven, Beşiktaş'ı sırtlayacak bir oyuncu değil. Zaten aldığı para belli. Ama milyon Euro'lar kazanan futbolcuların da hali ortada. Ortada yoklar. Büyük hedeflerle getirilen futbolculardan randıman alınamadı. Düşünün Gazişehir maçında sahanın en iyisi 36 yaşındaki Atiba'ydı. Yıllarca söyledik, Beşiktaş'a yetenekli, genç oyuncuların takviye edilmesi lazım diye. Ama aynı tas aynı hamam. Şimdi Beşiktaş önündeki iki maçtan 6 puan çıkarır, Burak da takıma dönerse başka bir görüntü oluşur.



BÜLENT TİMURLENK

Beşiktaş ve Başakşehir arasındaki kocaman fark

Gazişehir mağlubiyetinde eksik oynamanın büyük payı var ama Beşiktaş'ın düşük profilli transfer politikası 8 puan kaybını getirdi. Bu takımın omurgasındaki Vida formsuz ve Burak yoktu. Beklere yapılan takviyede ise henüz pratiğini göremedik. Evet, Quaresma'nın yüzü eskimişti ve yaşlıydı, Lens büyük hayal kırıklığıydı. Ama yeni gelen N'Koudou, Diaby ve Boyd'u 3 yıl önce şampiyon olan Beşiktaş 11'inde hayal edebilir misiniz? İki deplasmanda yenilen 6 gol hücumda bu kadar verimsiz olan Beşiktaş için büyük sıkıntı. Gazişehir maçında oyuna geç müdahale eden Avcı'nın kendi sitemine geçiş sürecinde tribünlerden sabırlı olunmasını istemesi doğal ama Başakşehir ile Beşiktaş'ı çalıştırmak arasındaki koskocaman fark da bu. Beşiktaş ile maç kaybettiğinizde ayaklarınızın altında yer sallanır. Atiba, Ljajic ve Burak'ı bir arada sahada görene kadar Beşiktaş'a keskin bir teşhis koymamak lazım.

BUGÜN NELER OLDU