Gürcan Bilgiç Gazişehir - Beşiktaş maçını yorumladı

SABAH Gazetesi Yazarı Gürcan Bilgiç bugünkü yazısında, Gazişehir - Beşiktaş maçını kaleme aldı... Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Karşılaşma 3-2 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı. SABAH Gazetesi Gürcan Bilgiç, Gazişehir - Beşiktaş maçını analiz etti. İşte Gürcan Bilgiç'in yazısı... Vida'nın hatasını penaltı ve kırmızı kart ile telafi etmesiyle birlikte, Beşiktaş için 'zor' olan, bir anda 'imkânsız' haline geldi. Yeni transferleri ile sezona 'yeni' sayfa açmanın peşindeyken Abdullah Avcı, yüz metre rekortmenlerine sahip bir rakip karşısında önde oynayıp, hep risk almak durumunda kaldı. Maçın teknik eleştirisi rafa kalkarken geriye düştüğü ve eksik kaldığı halde büyük takım refleksi için gözleme başladık. Bu travmalarla baş etmek, kazanamasa bile duruma itiraz etmek, karşı duymak, o meşhur 'büyük takım' halleridir. İlk yarıdaki 60'a 40 topla oynama üstünlüğüne rağmen Gazişehir'in direkten dönen iki, karşı karşıya da iki pozisyonu vardı. Beşiktaş adına ise üretim oranı korner atışları ile sınırlı kaldı.