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  • Gürcan Bilgiç Gazişehir - Beşiktaş maçını yorumladı

- maçını yorumladı

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını kaleme aldı...

Giriş Tarihi: 15.09.2019 12:40 Güncelleme Tarihi: 15.09.2019 12:47
Gürcan Bilgiç Gazişehir - Beşiktaş maçını yorumladı

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gaziantep sahasında ile karşılaştı. Karşılaşma 3-2 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.

Gürcan Bilgiç Gazişehir - Beşiktaş maçını yorumladı

SABAH Gazetesi , - maçını analiz etti. İşte Gürcan Bilgiç'in yazısı...

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Gürcan Bilgiç Gazişehir - Beşiktaş maçını yorumladı

Vida'nın hatasını penaltı ve kırmızı kart ile telafi etmesiyle birlikte, için "zor" olan, bir anda "imkânsız" haline geldi.

Gürcan Bilgiç Gazişehir - Beşiktaş maçını yorumladı

Yeni transferleri ile sezona "yeni" sayfa açmanın peşindeyken Abdullah Avcı, yüz metre rekortmenlerine sahip bir rakip karşısında önde oynayıp, hep risk almak durumunda kaldı.

Gürcan Bilgiç Gazişehir - Beşiktaş maçını yorumladı

Maçın teknik eleştirisi rafa kalkarken geriye düştüğü ve eksik kaldığı halde büyük takım refleksi için gözleme başladık.

Gürcan Bilgiç Gazişehir - Beşiktaş maçını yorumladı

Bu travmalarla baş etmek, kazanamasa bile duruma itiraz etmek, karşı duymak, o meşhur "büyük takım" halleridir.

Gürcan Bilgiç Gazişehir - Beşiktaş maçını yorumladı

İlk yarıdaki 60'a 40 topla oynama üstünlüğüne rağmen 'in direkten dönen iki, karşı karşıya da iki pozisyonu vardı. adına ise üretim oranı korner atışları ile sınırlı kaldı.

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