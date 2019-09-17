Kural hatası yapıldı mı?

BUGÜN NELER OLDU

Alanya'nın 2. golünde kural hatası iddiaları gündeme damga vurdu. Altay'ın aut atışını kullandığı sırada ceza sahası içinde golü atan Cisse'nin olması tartışmaları doğurdu. Kural kitabında, "Kale vuruşu yapıldığında ceza alanı içinde bulunan ve top oyuna girmeden ceza alanına giren rakip takım oyuncusu bir başka oyuncuya değmeden topa dokunursa veya top için mücadele ederse kale vuruşu tekrarlanır" maddesi yer alırken sosyal medyada konu tartışıldı.Altay'ın kullandığı aut atışında Jailson'a baskıyı yapan oyuncu dışarıdan geliyor. Cisse ise müdahale etmiyor.* F.Bahçe'de dün Emre Belözoğlu'nun yokluğunda yeni transfer Luiz Gustavo orta alanda görev yaptı. Brezilyalı orta saha oyuncusu, ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında sarı-lacivertli formayı giydi.* Geçen sezon devre arasında kiralık olarak gittiği Aytemiz Alanyaspor'da küllerinden doğan Ozan Tufan, dün Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yokluğunda sahaya kaptan olarak çıktı.* F.Bahçe'nin efsane kaptanı Volkan Demirel, Alanya deplasmanında takımla birlikte yer aldı. Antrenör olarak teknik kadroya katılan Volkan Demirel, ısınmayı kenardan takip etti, ardından tribüne çıktı.* Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "4'te 4 yaptık. İnşallah nazar değmez, böyle devam ederiz. Takımımız çok iyi bir performans sergiledi ve galibiyeti sonuna kadar hak ettiler" şeklinde konuştu.