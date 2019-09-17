Olympique Lyon - Zenit maçı ne zaman, hangi kanalda? Olympique Lyon - Zenit maçı saat kaçta?

Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği Olympique Lyon - Zenit maçı için ön hazırlıkları tamamlandı. Futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek olan maçın tarihi ve kanalı merak edildi. Bu bağlamda '' Olympique Lyon (Fransa) - Zenit (Rusya) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorularına arama motoru üzerinden yanıt aranmaya başlandı. İşte Olympique Lyon - Zenit maç detayları…

OLYMPİQUE LYON - ZENİT MAÇI NE ZAMAN?

Olympique Lyon (Fransa) - Zenit (Rusya) maçı 17 Eylül Salı günü saat 19.55'te yayınlanacak.

OLYMPİQUE LYON - ZENİT MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Olympique Lyon - Zenit maçı beIN SPORTS 2 kanalından yayınlanacak

Grupta ilk iki sıra tur atlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak.

Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Gruplar

Galatasaray'ın A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarıyla mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi grupları şöyle:

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız

C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag

G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig

H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille