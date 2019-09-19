Slovan Bratislava Beşiktaş maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Slovan Bratislava Beşiktaş maçı

Bu akşam UEFA Avrupa Ligi heyecanı yaşanacak. Dün akşam bir diğer temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk maçında Club Brugge deplasmanından 0-0'lık eşitlikle 1 puanla ayrılmıştı. Özellikle ülke puanı açısından da kritik dönemde olmamızdan dolayı temsilcilerimizin Avrupa'da alacakları puanlar oldukça önemli bir yer taşıyor. Futbolseverler Slovan Bratislava Beşiktaş maçı öncesi Slovan Bratislava Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Sorusunun yanıtını arıyor. Sabah.com.tr olarak bizde e konuyla ilgili tüm detayları size aktarıyoruz. İşte Slovan Bratislava Beşiktaş maçı yayın kanalı, yayın saati ve muhtemel 11'leri…

SLOVAN BRATİSLAVA BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA VE NE ZAMAN?

Beşiktaş Slovan Bratislava karşılaşması ile ilgili tüm detaylara haberimizin ilerleyen sayfalarından ulaşabilirsiniz…