Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Slovan Bratislava Beşiktaş maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Slovan Bratislava Beşiktaş maçı

maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Avrupa Ligi Slovan Bratislava Beşiktaş maçı

Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Beşiktaş, K grubundaki ilk maçında Slovakya ekiplerinden Slovan Bratislava’ya konuk olacak. Bu sezon lige beklediği gibi bir başlangıç yapamayan siyah beyazlı ekip, hem Avrupa Ligi’ne iyi bir başlangıç yapmak hem de çıkışa geçmek için mücadeleden galibiyet ile ayrılmak istiyor. Futbolseverler ise ‘ maçı saat kaçta hangi kanalda’ sorusunun yanıtını arıyor. İşte Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ile ilgili tüm gelişmeler ve mücadelenin ilk 11’leri…

Giriş Tarihi: 19.9.2019 10:52 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 10:53
Slovan Bratislava Beşiktaş maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Slovan Bratislava Beşiktaş maçı

Bu akşam Avrupa Ligi heyecanı yaşanacak. Dün akşam bir diğer temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk maçında Club Brugge deplasmanından 0-0'lık eşitlikle 1 puanla ayrılmıştı. Özellikle ülke puanı açısından da kritik dönemde olmamızdan dolayı temsilcilerimizin Avrupa'da alacakları puanlar oldukça önemli bir yer taşıyor. Futbolseverler maçı öncesi Slovan Bratislava Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Sorusunun yanıtını arıyor. Sabah.com.tr olarak bizde e konuyla ilgili tüm detayları size aktarıyoruz. İşte Slovan Bratislava Beşiktaş maçı yayın kanalı, yayın saati ve muhtemel 11'leri…

SLOVAN BRATİSLAVA BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA VE NE ZAMAN?

Beşiktaş Slovan Bratislava karşılaşması ile ilgili tüm detaylara haberimizin ilerleyen sayfalarından ulaşabilirsiniz…

BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Slovan Bratislava Beşiktaş maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Slovan Bratislava Beşiktaş maçı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN