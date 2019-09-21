CANLI | Fenerbahçe Ankaragücü - İşte ilk 11'ler

Süper Lig 5. Haftada Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Bu keyifli maçı canlı takip etmek isteyen sporseverler Fenerbahçe Ankaragücü maçı canlı nasıl takip edileceğini merak ederek arama motorlarında araştırmayı sürdürüyor. İki ekip arasındaki 101. karşılaşmayı heyecanla bekleyen siz değerli okurlarımız maçı dakika dakika sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebileceksiniz. İşte, Fenerbahçe Ankaragücü maçına ilişkin tüm bilgiler...

İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i:

Altay, Ozan, Zanka, Rami, Dirar, Tolga, Gustavo, Deniz, Rodrigues, Kruse, Muriqi

MAÇA İLİŞKİN DETAYLAR

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadı'nda Ankaragücü'nü ağırlayacak. 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan mücadele Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

İlk 2 maçını kazanarak lige iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son 2 müsabakada ise galibiyet elde edemedi. Sarı-lacivertliler, 5. hafta öncesinde topladığı 7 puanla 3. sırada yer alıyor.



Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyunculardan Victor Moses ile Mauricio Isla, son yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Emre Belözoğlu ile Hasan Ali Kaldırım ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Bu oyuncuların MKE Ankaragücü karşısında forma giymesi beklenmiyor.