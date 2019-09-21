Ersun Yanal, Jailson'dan vazgeçmiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ankaragücü maçında sistem ve dizilişten vazgeçmiyor. Tecrübeli teknik adam, sakatların yetişmediği mücadelede 11'de değişikliğe gitmeyecek. Savunmanın göbeğinde yine Zanka ile Jailson olacak. Ancak Jailson'un Başakşehir ve Alanyaspor maçlarında yaptığı ve golle sonuçlanan hatalardan sonra sarılacivertli taraftarlar eleştiriye başladı.

Futbolcu oynayarak hazır olur

Sarı-lacivertliler, "Kulübede geçen sezonun ikinci yarısında sürekli olarak oynayan Sadık Çiftpınar varken Serdar Aziz oynayacak durumdayken ve büyük umutlarla Adil Rami gelmişken neden Jailson ısrarla stoperde görev yapıyor?" demeye başladı. Taraftarlar, Adil Rami'nin oynayarak takıma alışması gerektiği fikrini savunurken "Artık görev almalı ve Galatasaray derbisinde sahada olmalı" şeklinde fikirlerini ortaya koydular.

Sambacının gollük hataları

BAŞAKŞEHİR mücadelesinin 32. dakikasında Crivelli, Jailson'u geçip ceza sahasına girdi. Crivelli, Altay'la karşı karşıya kalıp skoru 1-0 yaptı.

ALANYASPOR maçının 46. dakikasında Jailson topu uzaklaştırmakta ağır kaldı, Cisse topu ağlara gönderdi ve turuncu- yeşilliler 2-1 öne geçti.

GÜRCAN BİLGİÇ DİYOR Kİ

Ersun Hoca bu takımla 4 maçta 9 gol attı, sergilenen oyun Fenerbahçe'yi şampiyonluk adayı yaptı, üstelik 4 oyuncu pozisyonlarında oynamıyor, Isla, Moses, Hasan Ali, Emre sakat. İlk 3'ünde de Gustavo ile Adil Rami alınmamıştı. Fenerbahçe defansı doğru pozisyonlara kavuştuğunda, orta sahası da doğru oyunculara sahip olacak. Tartışmayı Jailson üzerinden açmak aslında istenen oyunun mantığını da inkar etmek demektir. Burada zaten risk taşınıyor. Jailson'dan önce Zanka'nın çok net hataları var. Bu nedenle yediğinden bir fazlasını atacak düzenin peşine düşüldü. Fenerbahçe'yi oyuncular üzerinden tartışırsanız bu felsefeyi gözden kaçırırsınız.

Emre derbiyi tercih etti

Andorra ile oynanan milli maçta belinden sakatlanan ve Alanya karşılaşmasında forma giyemeyen F.Bahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Ankaragücü'nü de boş geçecek. Emre'nin önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray mücadelesine kadar hazır hale gelme adına bu kararı aldığı öğrenildi. Isla, Moses ve H.Ali de derbiye yetiş

Kadıköy'deki son yenilgi A.Gücü'ne

Alanya'ya 3-1 yenilip liderliği kaçıran Fenerbahçe bugün Ankaragücü'nü ağırlıyor. Hedef 3 puanı alıp, Galatasaray derbisi öncesi moral bulmak. Sarılacivertlilerin en büyük güvencesi Kadıköy… Taraftarı önünde son yenilgisini 28 Ekim 2018'de Ankaragücü karşısında 3-1'lik skorla yaşayan Kanarya, sonrasında iç sahada yaptığı 14 maçta 8 galibiyet alırken 6 kez de berabere kaldı. Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde ise evinde oynadığı lig müsabakalarında yenilgi yüzü görmedi. Yanal ile iki dönemde iç sahada çıktığı toplam 29 lig maçında 21 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı.

F.Bahçe'nin A.Gücü'nden renklerine kattığı kaleci Altay, eski takımına karşı ilk kez mücadele edecek.