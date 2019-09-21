Manchester City, Watford'u 8 golle geçti | Manchester City 8-0 Watford - ÖZETİ VE GOLLERİ

Manchester City, Premier Lig 6. haftasında sahasında ligin zayıf ekiplerinden Watford'u ağırladı. Maç başlar başlamaz rakibine gol olup yağan Guardiola'nın öğrencileri, henüz dakikalar 18'i gösterirken skoru 5-0'a getirdi. Maçın ikinci yarısının 49, 60 ve 85. dakikalarında da gol atmayı başaran City, 8-0'lık tarihi skor ile üç puana ulaştı ve puanını 13 yaptı.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller 1' David Silva, 7' Sergio Agüero (penaltı), 12' Riyad Mahrez, 18 Otamendi, 15, 49 ve 60' Bernardo Silva ve 85' Kevin De Bruyne'den geldi.

Bu sonuçla M.City puanını 13'ye yükseltirken, henüz ligde galibiyeti olmayan Watford ise 2 puanla son sırada kaldı.

AGÜERO TARİHE GEÇTİ

Sergio Agüero, Premier League tarihinde ligin ilk 6 maçında da gol atmayı başaran ilk isim oldu.

Manchester City, Premier League tarihinde 5-0'lık skoru en hızlı elde eden takım oldu. Öte yandan Manchester City, Premier Lig tarihindeki en farklı galibiyetini elde etti.

TEK GOLLE REKOR KAÇTI

City, ezeli rakibi Manchester United'ın 4 Mart 1995'te Ipswich Town karşısındaki 9-0'lık rekoruna ulaşamadı.