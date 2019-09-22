Romanya’yı geçtik, yeni rakip Fransa

BUGÜN NELER OLDU

Görme Engelliler (Sesi Görenler) Futbol Milli Takımı, IBSA Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Milliler, Başkent Roma'daki İtalya Paralimpik Komitesi Tesisleri'nde oynanan A Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında Romanya ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar, mücadeleden Ömür Mercan'ın golüyle 1-0 galip ayrıldı.Millilerimizin Romanya ile oynadığı müsabakayı, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ve Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan birlikte izledi.