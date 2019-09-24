Vedat Muriqi'ye 20 milyon Euro'luk teklif

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriqi hakkında transfer iddiaları bitmek bilmiyor. Kosovalı golcü için son olarak Juventus'un derbiye gözlemci göndereceği ifade edilirken, birçok menajer oyuncunun durumunu sormak için Sportif Direktör Damien Comolli'nin telefonunu meşgul ediyor. Ancak Comolli, Vedat Muriqi için henüz kimseye fiyat dahi vermiş değil.

KULÜP ADINI SİZE VEREMEM

Comolli'nin son olarak bir İtalyan menajere verdiği yanıt ise çok konuşulacak cinsten... Comolli'den fiyat alamayan menajer, kendisine Ocak ayında teklif getireceğini iletti. İtalyan menajer, F.Bahçeli yöneticiye, "Kulüp ismi söylemem ama ocak ayında Vedat için 20 milyon Euro teklif getirebilirim. Buna bakışın nasıl olur?" diye sordu. Comolli aynı zamanda dostu olan menajerin bu sözlerine "20 milyon Euro'ya sağ ayağını veririz" şeklinde yanıt verdi ve konu kapandı...