KAP'a bildirdi: Trabzonspor 3 oyuncusunun sözleşmesini uzattı

Trabzonspor, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde 21 yaşındaki stoperi Hüseyin Türkmen, 18 yaşındaki kalecisi Arda Akbulut ve 20 yaşındaki savunma oyuncusu Abdurrahim Dursun'un sözleşmelerinin uzatıldığını açıkladı. Bordo mavili kulüp, açıklamasında sözleşmelere ilişkin mali detaylara da yer verdi.
İşte Trabzonspor tarafından KAP'a yapılan bildirim:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcularımız Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut ve Abdurrahim Dursun arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmeleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.
Hüseyin Türkmen
22.11.2017 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli sözleşme, son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.
Arda Akbulut
15.09.2017 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli sözleşme, son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.
Abdurrahim Dursun
30.03.2017 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme, son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.