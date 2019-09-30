Thomas Tuchel, Edinson Cavani ve Kylian Mbappe'nin son durumlarını açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında yarın Galatasaray'ın konuğu olacak Paris Saint-Germain'in (PSG) teknik direktörü Thomas Tuchel, "Kalitemizi ispatlamak istiyoruz." dedi.

Karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuchel, Galatasaraylı taraftarların oluşturduğu atmosferle ilgili farklı bir çalışma gerçekleştirmediklerini söyledi.

Alman teknik adam, "Herkes bana Galatasaray stadının atmosferinin inanılmaz olduğunu söyledi. Bizim amacımız iyi bir maç çıkarmak. Büyük bir kulübe karşı oynuyoruz. Böyle bir atmosferde kalitemizi ispatlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın forveti Radamel Falcao'nun tehlikeli bir isim olduğunun altını çizen Tuchel, "Galatasaray'da sadece Falcao yok. Çok fazla kaliteli ve tecrübeli oyuncuları var. Böyle bir 9 numaraya karşı oynamak zordur ama Falcao'ya özel tedbir almayacağız. Oyuncularımız Falcao'yu gayet iyi tanıyorlar." diye konuştu.

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"Real Madrid maçı geride kaldı"

Gruptaki ilk maçlarında Real Madrid'i yendiklerinin hatırlatılması üzerine Tuchel, "Her maç farklı ve zordur. Bu maçın da böyle olacağını düşünüyoruz. Real Madrid maçı geride kaldı. Yarın daha zor şartlarda, misafir takım olarak oynayacağız. Her şey yeniden başlayacak. Kendimizi ispatlamak için yarınki maç bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Forvet bölgesinde yaşadıkları sorunlarla ilgili yöneltilen soru üzerine Alman çalıştırıcı, "Real Madrid ve Bordeaux maçlarında çözüm bulduk. Galatasaray maçında da çözüm bulacağız. Bu gece toplantımız var. Orada ya da yarın sabah yapacağımız toplantıda buna bir çözüm bulacağız. Çift forvet veya üç forvet deneyebiliriz." yanıtını verdi.

İstanbul'a getirilmeyen Uruguaylı forvet Edinson Cavani'nin durumuna açıklık getiren Tuchel, "Şu an herhangi bir ağrısı yok ama kafası rahat değil. Hareketleri, hızlanması, topa vurması rahat değil. Çok ara verdi. Bir süre daha sabretmek gerekiyor." şeklinde konuştu.

Mauro Icardi, Kylian Mbappe ve Neymar'la ilgili de konuşan Alman teknik adam, şunları kaydetti:

"Icardi, Bordeaux maçında 10 dakika denendi. Bugünkü antrenmanda bakılacak ve ne kadar hazır olduğu hakkında fikir verecek. Böyle bir aradan sonra takıma geri dönmesi kolay değil. Bugünkü antrenman belirleyici olacak. Neymar, Bordeaux maçında oynadı ama bu maçta (cezalı olması nedeniyle) bizimle değil. Her rakibe göre farklı plan yapmaya çalışıyoruz. Mbappe ile aramızda konuştuk, yol haritası da çizdik ama bunu burada anlatamam. Son vuruşlarda kafasının rahat olması gerekiyor. Taktiksel olarak farklı değerlendiriyoruz. Güvenini tam kazanması gerekir. İlk oynadığı maçta iyiydi ve mental olarak daha iyi hale gelecek."

PSG hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray'la yarın Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak PSG, hazırlıklarını tamamladı.

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde Fransız ekibi, topla ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.