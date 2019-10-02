Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve 3. hafta fikstürü! Galatasaray grupta kaçıncı sırada?

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta karşılaşmalarında ilk gün geride kaldı. Temsilcimiz Galatasaray da PSG karşısında sahaya çıkarken 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. A Grubu'nun diğer maçında ise Club Brugge, zorlu Real Madrid deplasmanında sahne aldı. Gecenin sürprizlerinden birisine atan Belçika ekibi, 2-2'lik skorla hanesine bir puan yazdırdı. Tam bu noktada, A Grubu puan durumu hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Zira, Galatasaray'ın gruptan çıkma şansı hâlâ bulunurken UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı da var. Peki, Galatasaray kaçıncı sırada?

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU! GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında sahasında Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup oldu ve gruptaki ilk iki maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. Yediği golün ardından oyun üstünlüğünü rakibine kaptırmayan sarı kırmızılı ekip, maç sonrasında taraftarlarının alkışını toplamayı başarmasına karşın tarihi fırsatı bir kez daha tepti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da bulunduğu A Grubu'nda Real Madrid, evinde Club Brugge'ü konuk etti. Real Madrid, ilk yarı 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-2 bitirmeyi başardı.

A GRUBU 3. HAFTA FİKSTÜRÜ





22 EKİM 2019 ÇARŞAMBA



Galatasaray - Real Madrid (22.00)



Club Brugge - Paris Saint-Germain (22.00)