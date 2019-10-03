Younes Belhanda: Hayalet süvari

Galatasaray'daki ilk sezonunda 3 gol 10 asistle oynayan, geçen yıl 4 gol 7 asistlik performans sergileyen Younes Belhanda bu sezonki son 3 maçında yokları oynadı.

Hücumda gösterdiği performans ile etkili olamayan Belhanda, Kasımpaşa'nın yanı sıra maskeyle oynadığı F.Bahçe ve PSG maçlarında toplam 242 dakika sahada kalıp, kaleye sadece bir isabetli şut atabildi; 9 ortanın 8'ini yanlış adrese gönderdi.

Geçtiğimiz sezon savunma karnesiyle de öne çıkan Belhanda, bu sezon bu performansını da unutturdu. Son 3 maçta girdiği 30 ikili mücadelenin sadece 13'ünü kazanabilen Faslı oyuncu tek bir rakip atağı uzaklaştıramazken, pas arası değeri de sıfırda kaldı.

Belhanda asli görevi olan takım arkadaşlarına şut attırma değerinde ise sadece 4 kez başarı sağladı.