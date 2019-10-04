Ali Koç'u kim dolduruyorsa yanlış yapıyor!

SAHTEKÂRLIĞI

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'da 2008-2011 yılları arasında başkanlık koltuğunda oturan ve mali olarak kritik bir dönemde elini taşın altına koyan Adnan Polat,'a çok özel açıklamalarda bulundu. Polat Holding'in Budapeşte'de yatırımlarını anlatmak için basın mensuplarını Macaristan'da ağırlayan Polat, Galatasaray'ın manevi kurucusu sayılan veİşte Adnan Polat'ın çok özel açıklamaları:"Geçen sene Fenerbahçe, tarihinin en kötü dönemini yaşadı.Şimdi Ersun Yanal'la beraber futbol olarak iyiye gidiş var. Ben, Fenerbahçe hep potada olsun istiyorum."Ali Koç'u bence kim doldurduysa; Galatasaray'ın teknik direktörü veya başkanı ile bu şekilde diyaloğa girmesini hiç doğru bulmuyorum. Varsa derdi Galatasaray Başkanı ile beraber otururlar ve meseleyi çözerler. Onlar rakipler, düşman değiller. Türkiye'de sicil konusunda herkes herkesi biliyor."Yönetim bu sezon takıma büyük yatırım yaptı.Yapıyorlar da... Sadece Galatasaray'a karşı hata yapmıyorlar. Biz o kadar iyi olmalıyız ki bizi hakem falan durduramaz.""PSG maçını izledim. İkinci yarıda bu maçı alabiliriz diye kendine güveni geldi. Baştan öyle oynasalar belki değişebilirdi."Prof.Dr.Vahdettin Engin Galatasaray kulübü üyesi değil, Fenerbahçe taraftarı. Bunu niye garipsiyorlar? Onurlu bir adam Fenerbahçe taraftarı ise gelip Galatasaray kulübüne üye olmaz!"Galatasaray Lisesi mezunlarının en az %90'ı doğru, dürüst insanlar. Hepsi işinde, gücünde. Ama Galatasaray'da maddi-manevi fayda sağlayan, 'liseci' bir kesim var. Bu da %3-5... BunlarÇünkü Galatasaray onların ekmek teknesi! Diğer üyeleri, aklı başında insanları, dönem arkadaşlarını da manipüle ediyorlar.Adnan Polat'ın gündeminde kendisinin de başına gelen ibra edilmeme konusu da vardı. Mustafa Cengiz için çıkan kararı değerlendiren Polat,Aynısını yaşadık ve Yargıtay'ın 46 yargıcı dadiyerek reddetti. Geçen sene, tüzüğe göre Galatasaray Lisesi mezunu 140 küsür kardeşimizin üye yapılması lazım.Cengiz yönetimi bunu durdurdu.dedi. 143 kişinin üyelikleri reddedilince camia ayağa kalktı" dedi.