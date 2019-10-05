Ronaldo fit kalmasının gizli sırrını açıkladı

Juventus'un süper yıldızı Cristiano Ronaldo, 34 yaşında olmasına rağmen nasıl fit bir vücuda sahip olduğunun sırlarını anlattı. YouTube'da ChrisMD kanalına konuşan Portekizli futbolcu, bir günde nasıl beslendiğini ve nelere dikkat ettiğini paylaştı. Ronaldo, diyet yapmasına rağmen oğluyla birlikte kaçamak yaparak pizza yediğini de söyledi. Ronaldo'nun yaptığı diyette günde 6 öğün yemek yediği ve asla tuz kullanmadığı, protein ve karbonhidrat ağırlıklı beslendiği, günde 8 saat uyuduğu ve kahvaltıda portakal suyuyla ananas suyu tükettiği belirtildi. Egzersizlerini hiç aksatmadağını belirten Ronaldo, "Egzersizlerinize sürekli yeni şeyler eklemeye çalışın. Mümkün olan her yerde egzersiz yapın"
dedi. Düzenli bir şekilde yemek yediğini ve şekerli gıdalardan uzak durmaya çalıştığını belirten Ronaldo, "Düzenli yemek ve egzersiz, vücudunuzun enerji seviyesini yükseltmeniz için çok önemli. Günde 6 öğün ama az yemek yerim"
şeklinde konuştu.