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Ronaldo fit kalmasının gizli sırrını açıkladı

1- Çok çalışmak, 2- Dünya senin spor salonun, her yerde antrenman yapmalısın, 3- İçki yasak, 4- Dengeli bir diyet, şekerden uzak durmak, 5- Bol uyku ve dinlenme

Giriş Tarihi: 5.10.2019
Ronaldo fit kalmasının gizli sırrını açıkladı
Juventus'un süper yıldızı Cristiano Ronaldo, 34 yaşında olmasına rağmen nasıl fit bir vücuda sahip olduğunun sırlarını anlattı. YouTube'da ChrisMD kanalına konuşan Portekizli futbolcu, bir günde nasıl beslendiğini ve nelere dikkat ettiğini paylaştı. Ronaldo, diyet yapmasına rağmen oğluyla birlikte kaçamak yaparak pizza yediğini de söyledi. Ronaldo'nun yaptığı diyette günde 6 öğün yemek yediği ve asla tuz kullanmadığı, protein ve karbonhidrat ağırlıklı beslendiği, günde 8 saat uyuduğu ve kahvaltıda portakal suyuyla ananas suyu tükettiği belirtildi. Egzersizlerini hiç aksatmadağını belirten Ronaldo, "Egzersizlerinize sürekli yeni şeyler eklemeye çalışın. Mümkün olan her yerde egzersiz yapın" dedi. Düzenli bir şekilde yemek yediğini ve şekerli gıdalardan uzak durmaya çalıştığını belirten Ronaldo, "Düzenli yemek ve egzersiz, vücudunuzun enerji seviyesini yükseltmeniz için çok önemli. Günde 6 öğün ama az yemek yerim" şeklinde konuştu.
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Ronaldo fit kalmasının gizli sırrını açıkladı
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