Ronaldo fit kalmasının gizli sırrını açıkladı

BUGÜN NELER OLDU

Juventus'un süper yıldızı Cristiano Ronaldo, 34 yaşında olmasına rağmen nasıl fit bir vücuda sahip olduğunun sırlarını anlattı. YouTube'da ChrisMD kanalına konuşan Portekizli futbolcu, bir günde nasıl beslendiğini ve nelere dikkat ettiğini paylaştı. Ronaldo, diyet yapmasına rağmen oğluyla birlikte kaçamak yaparak pizza yediğini de söyledi. Ronaldo'nun yaptığı diyette günde 6 öğün yemek yediği ve asla tuz kullanmadığı, protein ve karbonhidrat ağırlıklı beslendiği, günde 8 saat uyuduğu ve kahvaltıda portakal suyuyla ananas suyu tükettiği belirtildi. Egzersizlerini hiç aksatmadağını belirten Ronaldo,dedi. Düzenli bir şekilde yemek yediğini ve şekerli gıdalardan uzak durmaya çalıştığını belirten Ronaldo,şeklinde konuştu.