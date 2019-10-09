Hamit Altıntop: Finalin de hakkını vermek istiyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu heyeti, İstanbul'da düzenlenecek 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi İngiltere'nin Başkenti Londra'da UEFA yetkililerine sunum yaptı.

'Uluslararası 2019 Londra Liderler Haftası' etkinliğinde konuşan UEFA Yönetim Kurulu üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, şu ifadeleri kullandı: "Buraya ülkemizin bu turnuvalardaki becerisini ve başarısını anlatmaya geldik. Şampiyonlar Ligi finali dünyada izlenebilen en önemli final. Türkiye hem altyapısıyla hem de özellikleriyle Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'na da ev sahipliği yapabilecek nitelikte."

Hamit Altıntop ise, "Yeni havalimanımız var,yeni ulaşım alanlarımız var. Bunları ön plana çıkarmak istiyoruz. Finalin de hakkını vermek istiyoruz. Bunu da yapacağımıza inanıyoruz" dedi.

UEFA Yönetim Kurulu üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve eski milli futbolcu Tuncay Şanlı'dan oluşan heyet, Şampiyonlar Ligi kupası ile poz verdi.