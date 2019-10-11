CANLI | Türkiye - Arnavutluk

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında bugün sahasında Arnavutluk ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakada, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak. Hategan'ın yardımcıları Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe. Maçın dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu.

Maçtan notlar

Milli takımda aday kadroya çağırılan ancak sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen Dorukhan Toköz, dışında eksik bulunmuyor. Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 21.45'te İzlanda-Fransa ve Andorra-Moldova maçları da oynanacak. Grupta yaptığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekip, 15 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise 3. sırada yer alıyor. Grupta 4. sırada yer alan Arnavutluk ise 9 puana sahip.

Türkiye 575. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile bugün yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla 575. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 303'ü resmi, 271'i özel 574 maçta, biri hükmen olmak üzere 219 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 245'i deplasmanda, 249'u evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 759 gol attı, kalesinde 822 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 574 karşılaşmanın 493'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Şenol Güneş yönetimindeki 59. karşılaşma

A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 59. maçına Arnavutluk mücadelesiyle çıkacak. Şenol Güneş yönetiminde 58 maçta milliler, 30 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 90 gol atarken, kalesinde 53 gole engel olamadı. A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 40 resmi maç yaptı. Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 25'ini kazanırken, 8'ini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 75 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 32 gol gördü.

Türkiye ile Arnavutluk 12. randevuda

Türk Milli Takımı, şimdiye dek Arnavutluk ile 11 maç yaparken, bunlardan 5'ini kazandı, 4'ünden yenilgiyle ayrıldı, 2 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Arnavutluk ile 7 resmi, 4 de özel müsabaka oynayan ay-yıldızlı ekip, 6'sı Türkiye'de, 5'i de deplasmanda yaptığı toplam 11 maçta 12 gol atarken, kalesinde ise 14 gol gördü. İki takım arasında son olarak 22 Mart 2019'da Arnavutluk'ta oynanan grubun ilk maçını Türkiye 2-0 kazanmıştı.

Türkiye'de 7. maç

Ay-yıldızlılar, Arnavutluk ile sahasında 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 6 maçta takımlar üçer galibiyet aldı. Bu maçlarda milli takım 8 gol bulurken, kalesinde ise 10 gole engel olamadı. Türkiye, Arnavutluk ile İstanbul'da 14 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 26 Mart 2005'te İnönü Stadı'nda oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu maçını Türkiye, 2-0 kazanmıştı.