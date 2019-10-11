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Portekiz 3 - 0 Lüksemburg (MAÇ SONUCU)

eleme maçları kapsamında B grubu 7.maçında Portekiz Lüksemburg'u 3-0'lık skorla mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Giriş Tarihi: 12.10.2019 01:58
Portekiz 3 - 0 Lüksemburg (MAÇ SONUCU)

EURO 2020 elemeleri B grubu 7. karşılaşmasında Lüksemburg ile karşılaşan Cristiano Ronaldo'lu son Avrupa Şampiyonu Portekiz, 3 golle rakibini devirerek 3 puanı kazanan taraf oldu. İşte maça ilişkin tüm bilgiler...

Portekiz, 16. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle Lüksemburg karşısında 1-0 öne geçti. Semedo'nun pozisyonundan sonra kaleciden dönen topu Bernardo Silva kaleye gönderdi ve Portekiz'i 1-0 öne geçirdi.

65. dakikada sahneye Cristiano Ronaldo geçti. Rakibinden topu kazanan Ronaldo, aşırtma şutuyla topu filelerle buluşturdu.

Böylelikle karşılaşma 3-0 Portekiz galibiyetiyle sonuçlandı.

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Portekiz 3 - 0 Lüksemburg (MAÇ SONUCU)
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