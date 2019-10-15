UEFA resmen açıkladı! Asker selamına soruşturma...

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk, 14 Ekim Pazartesi günü ise Fransa ile karşılaşmış ve A milli futbolcular, attıkları gollerin ardından asker selamı ile Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı vermişti. Milli oyuncular Fransa maçının sona ermesinin ardından Stade de France'ta bulunan Türk taraftarların isteği üzerine bir kez daha asker selamı yapmıştı.

UEFA tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada Etik ve Disiplin Kurulu tarafından, olay hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı ve bir müfettiş görevlendirildiği belirtildi.

Soruşturmaya ilişkin bilginin inceleme sonucunda verileceği vurgulandı.