Fransa - Türkiye maçında coşku dolu anlar! A Milliler golü asker selamı ile kutladı, maçtan sonra ise...

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kalırken karşılaşmaya damga vuran anlar 81. dakikada Kaan Ayhan'ın attığı gol sonrası yaşandı. A Milliler golü asker selamı ile kutlarken maç sonrasında da dikkat çeken anlar yaşandı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı ve iki takım da puanını 19'a yükseltti. Bu sonuçla Türkiye gruptaki liderliğini korurken karşılaşmaya damga vuran anlar Kaan Ayhan'ın 81. dakikada attığı gol sonrası yaşandı. Grubun 7. maçında evinde Arnavutluk'u 90. dakikada Cenk Tosun'un golüyle 1-0 mağlup eden A Milliler, golün ardından asker selamıyla Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı göndermiş ve bu durum Fransa maçı öncesi önemli bir gündem maddesi olmuştu. İlk olarak UEFA'nın bu gol sevincine ilişkin soruşturma başlattığı iddia edilirken takip edilen süreçte UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend'in böyle bir girişimin olmadığını belirtti. Fransa maçında ise ilk gol 76. dakikada Olivier Giroud'dan geldi. Milliler bu gole yalnızca 5 dakika sonra Kaan Ayhan ile karşılık verdi ve golün ardından milli oyuncular Türk taraftarların bulunduğu tribünlerin önüne gelerek asker selamı verdi. Bu sırada dikkat çeken detay ise Fransız rejisinin bu anları ekrana getirmemesi oldu. Maç sonrasında, tribünlerden gelen talep üzerine milli oyuncular bir kez daha asker selamı verirken bu anlar da Fransız rejisi tarafından ekrana getirilmedi.