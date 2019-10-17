Beşiktaş'ta başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri belli oldu

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde kesinleşmiş yönetim kurulu listeleri bugün Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim edildi. İsmail Ünal'ın çekilmesinin ardından sayıları 4'ten 3'e düşen başkan adaylarından Hürser Tekinoktay, Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı yönetim kurulu listelerini Divan Kurulu'na verdi.

AHMET NUR ÇEBİ: HER ŞEY BEŞİKTAŞ İÇİN

Beşiktaş'ta 20 Ekim Pazar günü yapılacak başkanlık seçiminde aday olan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu listesini Divan Kurulu'na teslim etti.



Seçimin Beşiktaş için hayırlı olmasını ifade eden Ahmet Nur Çebi, "Bu aralar zaten yeteri kadar beyanat veriyoruz. Çok da eklenecek bir şey kalmadı. Kamuoyuna bu işe talip olduğumuzu ve bu işi Beşiktaş için yapmak istediğimizi, listemizi vererek beyan etmiş bulunuyoruz. Hayırlı olsun. Her şey Beşiktaş için olsun. Bütün rakiplerimize başarılar diliyoruz. Zor günde yola çıkan herkesi tebrik diyorum" şeklinde konuştu.



"BİZE BÖYLE BİR TALEP GELMEDİ"



Seçim döneminde kendisiyle başka bir adayla birleşme konusunda talep gelip, gelmediği sorulan Çebi, "Birleşmeyle ilgili biz tabii ki kendi içimizde bazı değerlendirmeler yaptık. Ancak şu ana kadar bize böyle bir talep gelmedi. Fikir olarak ortaya geldi ancak talep olmadı. Beşiktaş için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



Ahmet Nur Çebi'nin divan kuruluna sunduğu yönetim kurulu listesi şu şekilde:



BAŞKAN ADAYI: Ahmet Nur Çebi



YÖNETİM KURULU ÜYELERİ: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay



YEDEK ÜYELER: Umut Şenol, Bilgehan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci

HÜRSER TEKİNOKTAY'IN LİSTESİ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak başkanlık seçiminde adaylığını açıklayan Hürser Tekinoktay, yönetim kurulu listesini avukatı Aker Çıkar aracılığıyla divan kuruluna teslim etti.

Seçimde bulunan diğer adaylara da başarılan dileyen Av. Aker Çıtak, "Beşiktaş başkanı Sayın Hürser Tekinoktay'ın listesini sunduk. Beşiktaş'ımıza ve Türk sporuna hayırlı olsun. Diğer adaylara da başarılar diliyoruz. Divan kurulu üyelerimizi, genel kurul üyelerimizi, eski Beşiktaşlı dostlarımızı, oy kullanma hakkı olan 14 bin 600 üyemizi, 20 Ekim Pazar günü seçime, sandığa bekliyoruz. Beşiktaş'ın tarihi seçimine duyarlı olmalarını istiyoruz. Hepsini davet ediyor ve ilgilerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hürser Tekinoktay'ın Divan Kurulu'na temsil ettiği yönetim kurulu listesi şu şekilde:

BAŞKAN ADAYI: Hürser Tekinoktay

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ: Tamer Mert, Doç. Dr. Emre Esen, Temuçin Tüzecan, Emir Tamer, Mehmet Bilal Özokur, Ercan Ozan, Levon Kamer Dökmeciyan, Ersan Aksoylu

YEDEK ÜYELER: Aker Çıtak, Murat Guci Geçgil, Mehmet Terzi, Çağrı Göksel, Tunga Fişekçioğlu

SERDAL ADALI: SONUÇ NE OLURSA OLSUN BEŞİKTAŞ KAZANSIN

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak başkanlık seçiminde aday olan Serdal Adalı, yönetim kurulu listesini divan kuruluna teslim etti.



Güzel bir seçim geçmesi temennisinde bulunan Serdal Adalı, "Hayırlı olsun. İnşallah güzel bir seçim geçiririz. Sonuç ne olursa olsun Beşiktaş kazansın. Ben kim kazanırsa kazansın Beşiktaş için yeni başkanın yanında olurum. Bütün camiaya saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.



"İSMAİL ÜNAL, CAMİAYI BİR ARADA TUTMAK İÇİN FEDEKARLIK YAPTI"



Başkan adaylığından çekilen İsmail Ünal'dan birleşme yönünde kendilerine bir istek gelip gelmemesi sorulması üzerine Adalı, "3 aday kaldı. İsmail Ünal'a teşekkür ediyorum. Camiayı bir arada tutmak için fedakarlık yaptı. Bana hiçbir teklifte bulunmadı. Spontane gelişen bir durum oldu. Önceden planlanması imkansızdı. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.



Serdal Adalı'nın divan kuruluna sunduğu yönetim kurulu listesi şu şekilde:



BAŞKAN ADAYI: Serdal Adalı



YÖNETİM KURULU ÜYELERİ: Hüseyin Yücel, Emin Önal, Doğan Küçükemre, Ahmet Selçuk Sert, Ahmet Akçelik, Hicabi Gökdereli, Yücel Biçer, Melih Aydoğdu



YEDEK ÜYELER: Erdal Karacan, Kemal Çiloğlu, Uğur Fora, Ahmet Oğuz Uçanlar, Süha Taşpolatoğlu

BEŞİKTAŞ'TA OY PUSULASI RENK SEÇİMİ YAPILDI

Beşiktaş'ta 20 Ekim Pazar günü yapılacak başkanlık seçiminde adayların oy pusulası renkleri belli oldu.



Seçimde Ahmet Nur Çebi için beyaz, Hüsrer Tekinoktay için mavi, Serdar Adalı için ise kırmızı renkte oy pusulası kullanılacak.