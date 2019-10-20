Beşiktaş, başkanını seçiyor (Canlı)

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen genel kurulda kongre divan kurulu başkanlığına Uluç Gürkan seçildi.

Toplantıda daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

3 ADAY YARIŞACAK

Kongrede, eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile son seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay, siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için yarışacak.

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden ve bir dönem Beşiktaş Belediye Başkanlığı da yapan İsmail Ünal ise adaylığını koymasına rağmen daha sonra yarıştan çekilmişti.

14 BİN 950 ÜYE OY KULLANABİLECEK

Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 950 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Seçimde adaylardan Serdal Adalı kırmızı, Ahmet Nur Çebi krem, Hürser Tekinoktay ise mavi renkli pusulayla yarışacak.

Genel kurulda üyeler 20 sandıkta oylarını kullanacak. Oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak.

ADAYLARIN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Başkan adaylarının yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:

Ahmet Nur Çebi:

Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay

Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci

Serdal Adalı:

Asıl üyeler: Emin Önal, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre, Ahmet Selçuk Sert, Ahmet Akçelik, Hicabi Gökdereli, Yücel Biçer, Melih Aydoğdu

Yedek üyeler: Süha Taşpolatoğlu, Kemal Çiloğlu, Erdal Karacan, Ahmet Oğuz Uçanlar, Uğur Fora

Hürser Tekinoktay:

Asıl üyeler: Tamer Mert, Emre Esen, Temuçin Tüzecan, Emir Tamer, Mehmet Bilal Özokur, Ercan Ozan, Levon Kamer Dökmeciyan, Ersan Aksoylu

Yedek üyeler: Aker Çıtak, Murat Guci Geçgil, Mehmet Terzi, Çağrı Göksel, Tunga Fişekçioğlu

BAŞKAN ADAYLARI ÜYELERİ KAPIDA KARŞILADI

Beşiktaş'ta bugün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adayları erken saatte Akatlar'a gelerek, genel kurulda oy kullanacak olan üyeleri kapıda karşıladı.



Beşiktaş'ta bugün yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde oy kullanacak üyeler Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ne geldi. Erken saatte kongre alanına gelen başkan adayları Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay da, kurmaylarıyla birlikte üyeleri kapıda karşıladı. 3 başkan adayı, birbirlerine başarı diledikten sonra, genel kurula gelen üyelere 'hoş geldiniz' dedi ve kongrenin başlamasını bekledi.

MUTABAKAT BOZULUNCA, ADAYLAR KONUŞMA YAPTI

Daha önce Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı arasında konuşma yapmamak için mutabakat sağlanırken, Adalı da bu doğrultuda konuşma yapmayacağını söyledi. Ancak Ahmet Nur Çebi, kendisine verilen söz hakkını kullandı. Çebi'nin ardından Hürser Tekinkoktay da üyelere seslenirken, mutabakatın bozulması nedeniyle Serdal Adalı da söz aldı.



ÇEBİ: "HERKESİN KONUŞTUĞU BİR SEÇİM OLSUN"



Pazar günü erken saatte oy kullanmak için genel kurula gelen üyelere teşekkür ederek sözlerine başlayan Ahmet Nur Çebi, "Bu saatte buraya gelen bütün arkadaşlara ve gelecek olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. 7 yıl önce sıkıntılar vardı ve elimi taşın altına koydum. Şimdi de başkan adayı olarak göreve talibim. 7 yıl önce niye geldiysem, bugün de onun için geldim. Sadece Beşiktaş'a hizmet etmek aşkıyla, 1 birim bile olsa katkı vermek aşkıyla aday oldum. Bugün Beşiktaş için yol ayrımı. Büyük bir katılım bekledim bugün. Bunun tek sebebi, katılımcı Beşiktaş istememiz, paylaşımcı Beşiktaş istememiz. İdarecilerin toz pembe konuşmalar yapmadığı bir Beşiktaş istiyorum. Beşiktaş'ın genel kurulu üzerinden söylenen bazı şeylerin doğru olmadığını düşünüyorum. Bindirilmiş kıtalar lafına inanmıyorum, Beşiktaşlı özgürdür. O sandıktan içeri girdiği zaman tek işi Beşiktaş'ı düşünerek oy kullanmaktır. Beşiktaş'ta kimsenin oyunu lekelemeye, genel kurulu lekelemeye hakkı yoktur. Birlik ve beraberliğimizi bugün herkese gösterelim. Beşiktaş'a yakışan, herkesin konuştuğu bir Beşiktaş seçimi olsun. Aday olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hangisi olursa olsun benim de başkanım olacak. Ben kendim için bir şey istemiyorum. Her şeyi Beşiktaş için istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun, her şey Beşiktaş için olsun" ifadelerini kullandı.



TEKİNOKTAY: "METİN-ALİ-FEYYAZ'LI DÖNEME DÖNMEYİ VADEDİYORUZ"



Ahmet Nur Çebi gibi salona gelen üyelere teşekkür eden başkan adayı Hürser Tekinoktay da, "4 ay önce seçim vardı. O gün Fikret Orman'la yarışıyorduk, bugün 2 aday daha var. Beşiktaş'a yakışan bir kongre olsun. Burada bulunan bütün Beşiktaşlılara 4 ay sonra yeniden geldikleri için teşekkür ediyorum. 19 yıl sonra değişime inanan arkadaşlara, verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Saygı duyulan Beşiktaş'ı yeniden hayata geçirmek için aday oldum. Metin-Ali-Feyyaz'lı dönemi tekrar yaşatmak istiyoruz, özkaynak düzenimize dönmek istiyoruz, bu nedenle adayız. Son 7 yılda kulüp olarak 1 milyar TL kazanıldı. Ancak önümüzdeki 30 yıllık gelirlerimizin temlik edildiği bir durum var. Bu da sistemin çöktüğünü gösteriyor. Bankaların kapısından çıkıp, üretim ekonomisine dönmek için buradayız. Bankalardan aldığı borçlarla yürüyen bir Beşiktaş değil, özsermayesiyle ayakta duran bir Beşiktaş vadediyoruz. Futbol takımının bütçesini iş adamlarına değil, futbolun duayenlerine emanet etmek istiyoruz. Kulübü halka açarak 100 bin üyeye sahip olmayı vadediyoruz. Hepinizin desteğini mavi pusulada bekliyorum. Bugün sonuç ne olursa olsun kazanan Beşiktaş olacaktır" diye konuştu.



ADALI: "KAZANAN BEŞİKTAŞ OLSUN"



Son olarak kürsüye gelen Serdal Adalı ise şunları söyledi:



"Bugün burada sizlerin tercihleriyle Beşiktaş için bembeyaz bir sayfa açacağız. Bu dönem, Beşiktaş için hayırlı uğurlu olsun. Beşiktaş'ın desteğe, birliğe çok ihtiyacı olan bu dönemde sorumluluk alan herkese teşekkür ediyorum. Beşiktaş için en doğru kararın çıkacağına inanıyorum. Kazanan Beşiktaş olsun."



Adalı'nın konuşmasının ardından kongre divan başkanlığı, üyelere oy kullanımı için gerekli bilgileri verdi ve oy kullanma işlemi başladı.

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Başkan adaylarının konuşmalarının ardından oy verme işlemi başladı. 14 bin 950 üye saat 17.00'ye kadar 20 sandıkta oy kullanabilecek.

Gelişmeler Sabah.com.tr'de olacak...