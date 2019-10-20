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Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'ndan kareler

Kulübünde yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yapılıyor. İşte Genel Kurul'dan kareler...

Giriş Tarihi: 20.10.2019 14:35 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 15:53
Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'ndan kareler

Kulübünde yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı başladı.

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'ndan kareler

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen genel kurulda kongre divan kurulu başkanlığına Uluç Gürkan seçildi.

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Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'ndan kareler

Toplantıda daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'ndan kareler

3 ADAY YARIŞACAK

Kongrede, eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile son seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay, siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için yarışacak.

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'ndan kareler

'ın eski yöneticilerinden ve bir dönem Beşiktaş Belediye Başkanlığı da yapan İsmail Ünal ise adaylığını koymasına rağmen daha sonra yarıştan çekilmişti.

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'ndan kareler

14 BİN 950 ÜYE OY KULLANABİLECEK

Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 950 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'ndan kareler

Seçimde adaylardan Serdal Adalı kırmızı, Ahmet Nur Çebi krem, Hürser Tekinoktay ise mavi renkli pusulayla yarışacak.

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