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; , ve 'nin sakatlık durumlarını açıkladı

; , ve 'nin sağlık durumlarıyla ilgili son bilgiyi, resmi sitesinden yayımladığı açıklama ile paylaştı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 21.10.2019 20:21 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 20:28
Beşiktaş; Burak Yılmaz, Douglas Santos ve Abdoulay Diaby'nin sakatlık durumlarını açıkladı

Beşiktaş Kulübünden, Burak Yılmaz, Douglas ve Abdoulay Diaby'nin sakatlıklarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, üç oyuncunun da çekilen MR'larının ardından tedavilerine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "MKE Ankaragücü ile oynanan maçta kasık bölgesinde ağrısı olan Burak Yılmaz'ın, ayak bileği zorlanan Douglas Santos'un ve dizinde zorlanması olan Abdoulay Diaby'in yapılan muayeneleri ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR'ları sonucunda, Burak Yılmaz'da sağ kasıkta (adductor longus facia) kanama, Douglas Santos'da sağ ayak bileği (ATFL) ve (anterior syndesmos) bağlarında yırtık, Abdoulay Diaby'nin sağ diz iç yan (MCL) bağında grade 1 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

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Beşiktaş; Burak Yılmaz, Douglas Santos ve Abdoulay Diaby'nin sakatlık durumlarını açıkladı
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