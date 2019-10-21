Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Konyaspor Yeni Malatyaspor | CANLI

| CANLI

8. Hafta kapanış , ile yeşil sahada kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Süper Lig’de oynadığı son 2 maçı kazanarak puanını 12’ye yükselten Konyaspor, teknik direktörlüğünü ’ın üstlendiği Yeni Malatyaspor’u evinde konuk ediyor. Öte yandan bu keyifli karşılaşmayı takip etmek ve maçın heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler arama motorlarında yoğun olarak Konyaspor Yeni Malatyaspor maçı canlı nasıl nasıl takip edilir? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor. Biz de sabah.com.tr olarak Konyaspor Yeni Malatyaspor maçı bağlantısını siz değerli okurlarımız için haberimizde sunuyoruz. İşte Konyaspor Yeni Malatyaspor canlı takip bağlantısı ve maça ilişkin diğer tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 21.10.2019 18:57 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 18:57
Konyaspor Yeni Malatyaspor | CANLI

Süper Lig 8. Hafta kapanış karşılaşmasında Yeni Malatyaspor, Konyaspor'a konuk oluyor. Konyaspor, ligde son iki karşılaşmasında galip gelerek puanını 12'ye çıkarmıştı. Evinde oynayacağı maçı da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek isterken, Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor. Öte yandan bu keyifli maçı takip etmek isteyen futbolseverler arama motorlarında yoğun olarak Konyaspor Yeni Malatyaspor maçı canlı nasıl nasıl takip edilir? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Siz değerli okurlarımız için hazırladığımız haberimizde Konyaspor Yeni Malatyaspor maçı canlı nasıl nasıl takip edilir? sorusunun yanıtını bulabilir ve haberimizden karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz. Konyaspor Yeni Malatyaspor maçı canlı takip bağlantısı ve maçın diğer detayları...

KONYASPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI NASIL NASIL TAKİP EDİLİR?

Konyaspor Yeni Malatyaspor maçı canlı nasıl nasıl takip edilir? sorusunun yanıtını ve maçın canlı takibini haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar;

KONYASPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Konyaspor Yeni Malatyaspor | CANLI
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN