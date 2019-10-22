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- maçı hangi kanalda? Galatasaray - Real Madrid maçı şifresiz yayın

- maçı öncesi herkes bu karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve şifresiz yayını olup olmadığını merak ediyor. İkisi de 1 puanda olan Galatasaray ve Real Madrid arasındaki kritik karşılaşma grubun kaderini etkileyecek ve herkes bu maçın başlamasını heyecanla bekliyor. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimizin Real Madrid'le oynayacağı kritik karşılaşma öncesi maçın canlı yayınına dair son bilgiler ve iki takımın muhtemel 11'leri haberimizi detayında...

Giriş Tarihi: 22.10.2019 12:13
Galatasaray - Real Madrid maçı hangi kanalda? Galatasaray - Real Madrid maçı şifresiz yayın

- REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ YAYIN VAR MI?

Galatasaray - maçı öncesi heyecan dorukta ve nefesler tutuldu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında İspanyol devi Real Madrid'le karşılaşacak. İlk maçında Club Brugge'le berabere kalan, ikinci maçında ise PSG'ye yenilen Galatasaray, Real Madrid karşısında 3 puan arıyor. Galatasaray - Real Madrid arasındaki bu maç öncesi Real Madrid de tıpkı Galatasaray gibi 1 puana sahip. İki takım arasındaki maçın yayıncısıyla ilgili bilgiler de netleşti.

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Galatasaray - Real Madrid maçı hangi kanalda? Galatasaray - Real Madrid maçı şifresiz yayın
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