Galatasaray - Real Madrid maçı hangi kanalda? Galatasaray - Real Madrid maçı şifresiz yayın

GALATASARAY - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ YAYIN VAR MI?

Galatasaray - Real Madrid maçı öncesi heyecan dorukta ve nefesler tutuldu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında İspanyol devi Real Madrid'le karşılaşacak. İlk maçında Club Brugge'le berabere kalan, ikinci maçında ise PSG'ye yenilen Galatasaray, Real Madrid karşısında 3 puan arıyor. Galatasaray - Real Madrid arasındaki bu maç öncesi Real Madrid de tıpkı Galatasaray gibi 1 puana sahip. İki takım arasındaki maçın yayıncısıyla ilgili bilgiler de netleşti.