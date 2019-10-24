Tam zamanı şimdi!

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BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor, C Grubu'ndaki üçüncü maçında Rusya'nın Krasnodar takımını saat 22.00'de konuk edecek.C Grubu'ndaki ilk maçında İspanya'nın Getafe takımına deplasmanda 1-0 mağlup olan, evinde de İsveç temsilcisi Basel ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, Rus rakibi Krasnodar'ı mağlup ederek hem şanssızlığına son vermeyi hem de iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.Başakşehir,J Grubu'nda Avusturya ekibi Wolfsberger'i ağırlayacak. Maçın başlama saati 19.55.Medipol Başakşehir, J Grubu'nun bir numaralı favorisi Roma'ya dış sahada 4-0 kaybederken, evinde Borussia Mönchengladbach karşısında üstün oynamasına rağmen 1-1'lik sonuçla beraberliğe razı olmuştu. Turunculacivertliler, Wolfsberger'i yenerek çıkışa geçmek istiyor.Beşiktaş'ın rakibi Portekiz'den Braga. K Grubu'ndaki mücadele Vodafone Park'ta oynanacak ve 19.55'te start alacak.Süper Lig ve Avrupa'da aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi ve ekibinin göreve gelmesinin ardından ilk maçında Braga'yı ağırlıyor. Siyah-beyazlılar, K Grubu'nda daha önce oynadığı maçlarda Bratislava'ya deplasmanda 4-2, Wolves'a da evinde 1-0 yenilmişti.