Türkiye İzlanda maç biletleri satışta! İşte Türkiye İzlanda maç bileti ne kadar, nerede oynanacak?

Türkiye İzlanda maçı için nefesler tutuldu. 14 Kasım Perşembe günü Türk Telekom Arena Stadyumu'nda karşılaşılacak olan mücadele için vatandaşlar internet üzerinden "Türkiye İzlanda maç biletleri satışa çıktı mı?" sorusuna yanıt arıyordu. Ay yıldızlı takım 2020 şampiyonasından önce kazanması gerektiğinden kritik öneme sahip. Peki, Türkiye İzlanda maç bileti ne kadar? Türkiye İzlanda maçı ne zaman nerede oynanacak? İşte detaylar…

TÜRKİYE İZLANDA MAÇ BİLETİ NE KADAR?

Türkiye-İzlanda müsabakasının bilet fiyatları 1. kategori 90 lira, 2. kategori 50 lira, 3. kategori 20 lira ve Güney Loca koltuğu 250 lira olarak belirlendi.

Deplasmanda 17 Kasım Pazar günü TSİ 22.45'te oynanacak Andorra maçının misafir tribününde ise her taraftarın, en fazla dört bilet alma hakkı bulunuyor.

Biletlerin yurt dışı teslimat noktası, tff.org ve taraftarkulubu.tff.org internet sitelerinden ilerleyen günlerde ilan edilecek. Andorra maçının misafir tribün bilet fiyatları ise 175 lira olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak İzlanda karşılaşması için her kırmızı üye, en fazla üç adet bilet satın alabilecek.