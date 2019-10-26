Fatih Terim derbi 11'ini netleştirdi

Real Madrid yenilgisini unutan Galatasaray Beşiktaş'a konsantre oldu. Derbide galibiyetten başka sonuç düşünmeyen sarı-kırmızılı takımda Fatih Terim ilk 11'de tek değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Terim, sakatlığını atlatan ve bir haftadır antrenmanlara çıkan Mario Lemina'yı oynatma kararı aldı. Lemina, dünkü taktik çalışmada as takımda görev yaptı. 0-0 biten Club Brugge deplasmanında Nzonzi, Seri ve Lemina'yı birlikte oynatan Fatih Terim, derbide de orta sahayı bu üç futbolcudan kuracak. Dörtlü savunmanın önünde Nzonzi olacak. Fransız ön liberonun sağında Seri, solunda Lemina görev yapacak. Beşiktaş'a karşı önceliği orta sahada üstünlük olarak gören Terim, 10 numarası Belhanda'yı ise Mariano'nun önünde sağ açık gibi kullanacak.

İŞTE DERBİ 11'İ



Muslera Mariano Luyindama Marcao Nagatomo Nzonzi Belhanda Seri Lemina Babel Andone

ATKI POLEMİĞİ BİTMİYOR

REAL Madrid maçından önce Fatih Terim'in adının yazılı olduğu atkıların toplatıldığı iddiasıyla ilgili stat güvenliğini sağlayan Performans Grup şirketi açıklama yaptı: "Türk Telekom Stadı'nın sadece G-9 turnikesinde gerçekleşen olay tamamen, şirketimize bağlı olarak çalışan o bölgeden sorumlu güvenlik görevlisinin verilen talimatları yanlış anlamasından kaynaklanmıştır. Münferit olay ile Galatasaray'ın hiçbir ilgisi yoktur. Bu olaya sebebiyet veren güvenlik görevlisinin şirketimiz tarafından görevine son verildiğini bildirir, yaşananlar nedeniyle özür dileriz."

FATIH TERIM'İN 2-1 ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Fatih Terim ve Abdullah Avcı teknik direktörlük kariyerlerinde birbirlerine karşı 5 kez rakip oldu. Terim 2, Avcı 1 kez galibiyet sevinci yaşadı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, bu maçlarda 6 gol atarken Abdullah Avcı'nın takımları ise 5 golle karşılık verdi. Öte yandan Beşiktaş'ın teknik patronu Avcı, kariyerindeki ilk derbi sınavını Galatasaray karşısında verecek.