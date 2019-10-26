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'tan çok sert , ve yazısı!

Sabah gazetesinin usta kalemlerinden , 'nın Real Madrid maçında oyundan çıkarken kendisini protesto eden taraftarlara çok ağır küfürler savurduğunu yazdı. Uluç ayrıca, teknik direktörü 'i de Belhanda ısrarı ve taraftara karşı savunması nedeniyle de sert sözlerle eleştirdi.

Giriş Tarihi: 26.10.2019 12:37 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 12:47
Hıncal Uluç'tan çok sert Galatasaray, Belhanda ve Fatih Terim yazısı!

Rezil oynadığı, daha doğrusu hiç oynamadığı maçta oyundan alınırken, kendisini hem de nasıl haklı olarak protesto eden seyirciye "Orospu Çocukları" diye küfür eden adlı ruhsuz ve rezil adamı korumak, hatta kurtarmak için uğraşan kişiye bakar mısınız?. 'ın Hocası, ama ne yazık ki Belhanda'nın "Manevi Babası" !. Terim, öyle bir manevi baba ki, o Belhanda'ya forma vermek için, Galatasaray'ın öz evlatlarını yok etti.. Mesela, sadece Galatasaray'ın değil, Milli Takım'ın da kaptanı, lideri Selçuk İnan'ı öldürdü. Mesela, Galatasaray'ın geleceği genç Celil'i sildi, attı.. Hazırlık maçlarında hem de nasıl göze batınca "Ya Belhanda'nın yerini alırsa" korkusuyla bir daha kulübede bile oturtmadı. En Galatasaraylı yıldızlar, biraz da Terim'in işaretiyle tribünler tarafından protesto edilirken, "Gık" demedi. Canına minnet.. Onları takıma koymaz oldu. Hatta kovdu, yolladı.

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Hıncal Uluç'tan çok sert Galatasaray, Belhanda ve Fatih Terim yazısı!
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