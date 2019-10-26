İşin şakası yok!

Süper Lig'in büyükleri Avrupa'da son sıralara yerleşti. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gruplarında üçüncü maçların ardından son sırada yer alırken, Başakşehir ise aldığı galibiyet ile kendisini 3. sıraya çıkardı. Takımlarımız 3. maçlarda da Avrupa arenasında varlık göstermekte güçlük çekti ve ülke puanında da büyük bir fırsatı elinin tersi ile ittik.



RAKİPLERİMİZ DE BİZ DE KAYBETTİK

Ülke puanında doğrudan rakibimiz olan 9. sıradaki Hollanda (33.350), 10. basamaktaki Ukrayna (32.500) ve 12. sıradaki Avusturya (30.125) takımlarının kötü geçirdiği Avrupa haftasını fırsata çeviremedik. 11. sırada yer alan Türkiye (31.400) 10. sırada yer alan Ukrayna'yı geçememesi halinde Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılım hakkını 2021-22 sezonundan itibaren kaybedecek. Bu hafta Hollanda takımları 4 maçtan 4 puan, Ukrayna takımları 3 maçtan 3 puan, Avusturya takımları ise 3 maçtan 1 puan çıkarırken, ekiplerimiz ise 4 maçtan sadece 3 puan alabildi.

Galatasaray, Avrupa'da golü unuttu!

GALİBİYET ORANIMIZ %13.3

Avrupa'da yarıştığımız ülkelerin takımlarına göre daha büyük bütçelerle mücadele veren ekiplerimiz bunu puana çeviremedi. Son iki yılda Avrupa'da gruplarda mücadele veren takımlarımız 74 milyon Euro transfer harcaması yapmasına rağmen grup aşamasında çıktıkları 30 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik, 20 yenilgi aldı. Takımlarımız maçların sadece %13,3'ünü kazanabildi.



AZERBAYCAN BİZİ GEÇTİ

Bu sezon ülke puanına Galatasaray 5, Trabzonspor 3.5, Başakşehir 3, Yeni Malatyaspor 2.5 puan katkı yaparken, Beşiktaş ise henüz puan alamadı. Ekipler ülke puanını toplamda 2.8 arttırırken, 24 ülke bizden daha fazla puan topladı. Bizi geride bırakan ülkeler içerisinde Kazakistan, Slovakya, Azerbaycan, Kıbrıs Rum Kesimi, Romanya gibi ülkeler yer alıyor.