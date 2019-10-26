Kaptan Jose Sosa dümende

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de son 3 maçında topladığı 9 puanla 9. haftaya liderin iki puan gerisinde ikinci sırada giren Trabzonspor'da Krasnodar yenilgisini unutturmak için kaptan Jose Sosa devreye girdi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçı yol kazası olarak değerlendiren Karadeniz ekibinin teknik patronuKaraman pazartesi günü Medipol Başakşehir ile oynayacakları mücadele için hemen takımın toparlanması gerektiğini kaptan Sosa ile de paylaşırken takıma ise "Kaldırın başınızı, pazartesi günü çok kritik bir maç oynayacağız ve alacağımız galibiyet bizi hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracak" sözleriyle seslendi. Arjantinli oyuncusundan takımı da toparlamasını isteyen Karaman, arkadaşlarına da moral vermesini öğütledi.Bordo-mavililerinperformansı ligine göre de değişiyor! Karadeniz temsilcisi Süper Lig'deki ilk 8 hafta sonunda bulduğu 17 golle, 18'er gollü A.Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'un ardından bu istatistikte ikinci sırada. Bu başarı Trabzonspor'u 2. sıraya taşırken Avrupa Ligi'nde ise tam tersi… 3 maçta sadece 2 gol bulan bordo-mavililer, kalesinde de 5 gol görürken grupta son sıraya geriledi.