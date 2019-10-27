Galatasaray doktorundan gündem yaratacak Radamel Falcao açıklaması

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak sakatlığı sebebiyle Ekim ayının başından bu yana forma giyemeyen Kolombiyalı golcünün son durumuyla ilgili olarak Galatasaray cephesinden çarpıcı bir açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 27.10.2019 22:22Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 22:23
Süper Lig'de geride kalan 9 haftayı 13 puanla tamamlayan ve Beşiktaş derbisinde sahadan 1-0 mağlup ayrılan Galatasaray'da Kolombiyalı oyuncu Radamel Falcao'nın sağlık durumuyla ilgili olarak kulüp cephesinden gündem yaratacak açıklamalar geldi.