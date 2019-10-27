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doktorundan gündem yaratacak açıklaması

'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak sakatlığı sebebiyle Ekim ayının başından bu yana forma giyemeyen Kolombiyalı golcünün son durumuyla ilgili olarak Galatasaray cephesinden çarpıcı bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 27.10.2019 22:22 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 22:23
Galatasaray doktorundan gündem yaratacak Radamel Falcao açıklaması

Süper Lig'de geride kalan 9 haftayı 13 puanla tamamlayan ve Beşiktaş derbisinde sahadan 1-0 mağlup ayrılan 'da Kolombiyalı oyuncu 'nın sağlık durumuyla ilgili olarak kulüp cephesinden gündem yaratacak açıklamalar geldi.

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Galatasaray doktorundan gündem yaratacak Radamel Falcao açıklaması
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