Galatasaray doktorundan gündem yaratacak Radamel Falcao açıklaması

Süper Lig'de geride kalan 9 haftayı 13 puanla tamamlayan ve Beşiktaş derbisinde sahadan 1-0 mağlup ayrılan Galatasaray'da Kolombiyalı oyuncu Radamel Falcao'nın sağlık durumuyla ilgili olarak kulüp cephesinden gündem yaratacak açıklamalar geldi.