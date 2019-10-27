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İhtiyar delikanlı

’nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, 1 gol ve 3 asistle daha şimdiden geçen sezon ’deki performansını dörtle çarptı

Giriş Tarihi: 27.10.2019
İhtiyar delikanlı
EMRE Belözoğlu, ilerleyen yaşına rağmen, ortaya koyduğu futbolla gençlere parmak ısırtıyor. Başakşehir forması altında geçtiğimiz sezon 27 maçta sadece 1 gol atan 39 yaşındaki ihtiyar delikanlı, bu performansını şimdiden geride bıraktı. Sarı-lacivertli formayla 8. karşılaşmasına çıkan Emre Belözoğlu, takımına 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Arnavutluk'la oynadığımız milli maçta kaburgası kırılan Emre, buna rağmen dün oyunda kaldığı sürede sahanın en iyileri arasında yer aldı ve Rodrigues'in golünün pasını veren isim oldu.
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İhtiyar delikanlı
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