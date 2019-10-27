İhtiyar delikanlı

BUGÜN NELER OLDU

EMRE Belözoğlu, ilerleyen yaşına rağmen, ortaya koyduğu futbolla gençlere parmak ısırtıyor.Sarı-lacivertli formayla 8. karşılaşmasına çıkan Emre Belözoğlu, takımına 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Arnavutluk'la oynadığımız milli maçta kaburgası kırılan Emre, buna rağmen dün oyunda kaldığı sürede sahanın en iyileri arasında yer aldı ve Rodrigues'in golünün pasını veren isim oldu.